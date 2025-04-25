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"Был достигнут прогресс" по соглашению о полезных ископаемых – министр финансов

Ольга ГлущенкоПятница, 25 апреля 2025, 02:12
Был достигнут прогресс по соглашению о полезных ископаемых – министр финансов
фото: Getty Images

Министр финансов Украины Сергей Марченко сказал, что "был достигнут прогресс" по подписанию соглашения о добыче полезных ископаемых, но переговоры Украины и США еще продолжаются.

Источник: Марченко в комментарии Reuters

Детали: Издание отмечает, что Украина и США все еще должны решить вопросы до подписания соглашения о добыче полезных ископаемых.

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По словам Марченко, киевские чиновники работают над тем, чтобы заключить соглашение "так быстро, как это возможно". Однако он не назвал конкретных сроков завершения переговоров.

Прямая речь Марченко: "Был достигнут прогресс, и сейчас наши команды работают очень тесно.

Есть еще некоторые вопросы, которые мы обсуждаем".

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Что предшествовало: Украина и США подписали меморандум, который свидетельствует о намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим народам.

СШАУкраина
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