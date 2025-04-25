"Был достигнут прогресс" по соглашению о полезных ископаемых – министр финансов
Министр финансов Украины Сергей Марченко сказал, что "был достигнут прогресс" по подписанию соглашения о добыче полезных ископаемых, но переговоры Украины и США еще продолжаются.
Источник: Марченко в комментарии Reuters
Детали: Издание отмечает, что Украина и США все еще должны решить вопросы до подписания соглашения о добыче полезных ископаемых.
По словам Марченко, киевские чиновники работают над тем, чтобы заключить соглашение "так быстро, как это возможно". Однако он не назвал конкретных сроков завершения переговоров.
Прямая речь Марченко: "Был достигнут прогресс, и сейчас наши команды работают очень тесно.
Есть еще некоторые вопросы, которые мы обсуждаем".
Что предшествовало: Украина и США подписали меморандум, который свидетельствует о намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим народам.