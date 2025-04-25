За минулу добу окупанти найчастіше атакували Покровський напрямок – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 175 боєзіткнень, найінтенсивніше російська армія атакувала Покровський, Лиманський, Торецький та Курський напрямки.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (24 квітня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1 ракетного та 110 авіаційних ударів, застосувавши 72 ракети та скинувши 201 КАБ. Крім цього, здійснив 6178 обстрілів, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3148 дронів-камікадзе".

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Деталі: На Куп’янському напрямку 24 квітня відбулося 4 атаки окупантів. Військові зупинили штурми в районах Нової Кругляківки, Загризового та у напрямку Богуславки.

На Лиманському напрямку зафіксовано 15 ворожих атак. Противник намагався прорвати оборону біля Нового, Колодязів, Торського, Ямполівки, а також у напрямку Ольгівки, Рідкодуба й Нового Миру.

На Сіверському напрямку відбито 8 атак біля Білогорівки, у напрямку Верхньокам’янського та Григорівки.

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На Краматорському напрямку сталося 13 бойових зіткнень у районах Часового Яру, Андріївки та у напрямку Білої Гори, Предтечиного й Диліївки.

На Торецькому напрямку противник атакував 17 разів у районах Торецька, Леонідівки, Щербинівки, Дачного та у напрямку Диліївки й Новоспаського.

На Покровському напрямку військові відбили 65 штурмів у районах Водяного Другого, Звірового, Тарасівки, Сухого Яру, Березівки, Малинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Котлиного, Удачного, Новосергіївки, Успенівки, Новоолександрівки, Надіївки, Котлярівки, Андріївки, а також у напрямку Покровська, Новопавлівки, Чунишиного, Олексіївки, Старої Миколаївки, Романівки та Миролюбівки.

На Новопавлівському напрямку 10 атак зафіксовано біля Костянтинополя, Привільного та у напрямку Розливу й Одрадного.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 9 спроб прориву біля Новоданилівки, Малих Щербаків, Степового, Щербаків та у напрямку Малої Токмачки. Результату не досяг.

На Придніпровському напрямку зафіксовано 3 спроби просування, які були зупинені.

На Гуляйпільському та Харківському напрямках бойові дії протягом доби не фіксувалися.

На Волинському та Поліському напрямках ознак підготовки наступу немає.

Українські Сили оборони продовжують дії в Курській області. Протягом доби ворог завдав 17 авіаударів, скинув 26 КАБ, здійснив 367 обстрілів, зокрема 5 – з РСЗВ. Відбито 27 штурмів.