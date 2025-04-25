Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За минувшие сутки оккупанты чаще всего атаковали Покровское направление – Генштаб

Степан ГафткоПятница, 25 апреля 2025, 08:29
За минувшие сутки оккупанты чаще всего атаковали Покровское направление – Генштаб
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

На фронте зафиксировано 175 боевых столкновений, наиболее интенсивные атаки российская армия проводила на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Вчера (24 апреля – ред.), противник нанес 1 ракетный и 110 авиационных ударов по позициям украинских подразделений и населённым пунктам. Применено 72 ракеты и сброшено 201 управляемая авиационная бомба (КАБ). Также осуществлено 6178 обстрелов, из них 115 – из реактивных систем залпового огня. Привлечено 3148 дронов-камикадзе".

Реклама:

Детали: На Купянском направлении произошло 4 атаки. Военные остановили штурмы в районах Новой Кругляковки, Загрызового и в направлении Богуславки.

На Лиманском направлении зафиксировано 15 атак. Противник пытался прорвать оборону в районах Нового, Колодязей, Торского, Ямполевки, а также в направлениях Ольговки, Редкодуба и Нового Мира.

На Северском направлении отражено 8 атак вблизи Белогоровки, в направлениях Верхнекаменского и Григоровки.

РЕКЛАМА:

На Краматорском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах Часового Яра, Андреевки и в направлении Белой Горы, Предтечиного и Дилиевки.

На Торецком направлении зафиксировано 17 атак в районах Торецка, Леонидовки, Щербиновки, Дачного и в направлении Дилиевки и Новоспасского.

На Покровском направлении отражено 65 штурмов в районах Водяного Второго, Звирового, Тарасовки, Сухого Яра, Березовки, Малиновки, Елизаветовки, Лисовки, Котлиного, Удачного, Новосергеевки, Успеновки, Новоалександровки, Надеевки, Котляровки, Андреевки, а также в направлениях Покровска, Новопавловки, Чунишино, Алексеевки, Старой Николаевки, Романовки и Миролюбовки.

На Новопавловском направлении зафиксировано 10 атак в районах Константинополя, Привольного и в направлении Розлива и Отрадного.

На Ореховском направлении противник предпринял 9 попыток прорыва вблизи Новоданиловки, Малых Щербаков, Степового, Щербаков и в направлении Малой Токмачки. Успеха не добился.

На Приднепровском направлении зафиксировано 3 попытки продвижения, которые были остановлены.

На Гуляйпольском и Харьковском направлениях боевые столкновения не происходили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки к наступлению не выявлено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За сутки зафиксировано 17 авиаударов, сброшено 26 КАБ, осуществлено 367 обстрелов, в том числе 5 из РСЗО. Отражено 27 штурмов.

российско-украинская войнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, обновлено Россияне ударили по Павлограду: погибли 2 взрослых и ребенок, еще 14 человек ранены – ОВА
ФотоМагазин Трампа уже продает мерч к выборам 2028 года
Лавров заявил, что Россия готова к соглашению с США по Украине, но требуется доработка
Зеленский: Спор в Белом доме в феврале не помог Украине и США
Трамп о мирных переговорах: У нас есть крайний срок
Экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и причин ее смерти продолжаются
Все новости...
российско-украинская война
Лавров заявил, что Россия готова к соглашению с США по Украине, но требуется доработка
Стармер выразил надежду на прекращение огня в Украине до лета – СМИ
Россияне ударили по 15 громадам Сумщины, ранили 5 гражданских
Последние новости
12:43
Фон дер Ляйен планирует переговоры с Трампом на похоронах Папы Франциска
12:42
КолонкаВалерий Залужный рассказал, от чего зависит победа на поле боя
12:42
Доля работающих украинцев рекордно выросла за время большой войны - НБУ
12:36
Актеры создали петицию с требованием уволить директоров Молодого театра и Департамента культуры КГГА
12:34
фото, видео Под Москвой взорвалась машина: умер генерал Минобороны РФ – росСМИ
12:33
"Ситуация неустойчивая": МАГАТЭ сообщает, что на ЗАЭС была слышна стрельба
12:24
НАТО обнародовало отчет за 2024 год: упоминание о будущем членстве Украины в нем отсутствует
12:00
В Украине втрое выросло количество людей с игровой зависимостью
11:55
фото, обновлено Россияне ударили по Павлограду: погибли 2 взрослых и ребенок, еще 14 человек ранены – ОВА
11:49
Части человеческой ДНК могут изменяться гораздо быстрее, чем считалось ранее – исследование
Все новости...
Реклама:
Реклама: