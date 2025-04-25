За минувшие сутки оккупанты чаще всего атаковали Покровское направление – Генштаб

На фронте зафиксировано 175 боевых столкновений, наиболее интенсивные атаки российская армия проводила на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Вчера (24 апреля – ред.), противник нанес 1 ракетный и 110 авиационных ударов по позициям украинских подразделений и населённым пунктам. Применено 72 ракеты и сброшено 201 управляемая авиационная бомба (КАБ). Также осуществлено 6178 обстрелов, из них 115 – из реактивных систем залпового огня. Привлечено 3148 дронов-камикадзе".

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Детали: На Купянском направлении произошло 4 атаки. Военные остановили штурмы в районах Новой Кругляковки, Загрызового и в направлении Богуславки.

На Лиманском направлении зафиксировано 15 атак. Противник пытался прорвать оборону в районах Нового, Колодязей, Торского, Ямполевки, а также в направлениях Ольговки, Редкодуба и Нового Мира.

На Северском направлении отражено 8 атак вблизи Белогоровки, в направлениях Верхнекаменского и Григоровки.

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На Краматорском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах Часового Яра, Андреевки и в направлении Белой Горы, Предтечиного и Дилиевки.

На Торецком направлении зафиксировано 17 атак в районах Торецка, Леонидовки, Щербиновки, Дачного и в направлении Дилиевки и Новоспасского.

На Покровском направлении отражено 65 штурмов в районах Водяного Второго, Звирового, Тарасовки, Сухого Яра, Березовки, Малиновки, Елизаветовки, Лисовки, Котлиного, Удачного, Новосергеевки, Успеновки, Новоалександровки, Надеевки, Котляровки, Андреевки, а также в направлениях Покровска, Новопавловки, Чунишино, Алексеевки, Старой Николаевки, Романовки и Миролюбовки.

На Новопавловском направлении зафиксировано 10 атак в районах Константинополя, Привольного и в направлении Розлива и Отрадного.

На Ореховском направлении противник предпринял 9 попыток прорыва вблизи Новоданиловки, Малых Щербаков, Степового, Щербаков и в направлении Малой Токмачки. Успеха не добился.

На Приднепровском направлении зафиксировано 3 попытки продвижения, которые были остановлены.

На Гуляйпольском и Харьковском направлениях боевые столкновения не происходили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки к наступлению не выявлено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За сутки зафиксировано 17 авиаударов, сброшено 26 КАБ, осуществлено 367 обстрелов, в том числе 5 из РСЗО. Отражено 27 штурмов.