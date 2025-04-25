Росія уночі атакувала Україну понад сотнею БпЛА – 81 дрон не долетів до цілі
П'ятниця, 25 квітня 2025, 08:52
Від вечора 24 квітня росіяни атакували Україну 103-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів, 41 дрон вдалося збити, ще 40 не долетіли до цілі.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Дослівно ПС: "Станом на 8:30 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 40 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)"
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Деталі: Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.
Загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Курськ, Брянськ, Орел.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
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Передісторія:
- Уночі 25 квітня російські окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровську область, в результаті чого спалахнули пожежі у низці населених пунктів, у Павлограді 3 людей загинули і 8 дістали поранення.