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Росія уночі атакувала Україну понад сотнею БпЛА – 81 дрон не долетів до цілі

Ірина БалачукП'ятниця, 25 квітня 2025, 08:52
Росія уночі атакувала Україну понад сотнею БпЛА – 81 дрон не долетів до цілі
Фото з Facebook Повітряного командування "Центр"

Від вечора 24 квітня росіяни атакували Україну 103-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів, 41 дрон вдалося збити, ще 40 не долетіли до цілі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 8:30 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 40 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)"

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Деталі: Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Курськ, Брянськ, Орел.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Передісторія:

безпілотникиПовітряні сили ЗСУ
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