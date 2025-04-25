Россия ночью атаковала Украину 103-мя БпЛА – 81 дрон не долетел до цели
С вечера 24 апреля россияне атаковали Украину 103-мя ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов, 41 дрон удалось сбить, еще 40 не долетели до цели.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 41 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 40 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)"
Детали: В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Черкасская, Донецкая и Днепропетровская области.
Захватчики запускали дроны с направлений российских городов Курск, Брянск, Орел.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Предыстория:
- Ночью 25 апреля российские оккупанты атаковали беспилотниками Днепропетровскую область, в результате чего вспыхнули пожары в ряде населенных пунктов, в Павлограде 3 человека погибли и 8 получили ранения.