Россия ночью атаковала Украину 103-мя БпЛА – 81 дрон не долетел до цели

С вечера 24 апреля россияне атаковали Украину 103-мя ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов, 41 дрон удалось сбить, еще 40 не долетели до цели.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 41 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 40 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)"

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Детали: В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Черкасская, Донецкая и Днепропетровская области.

Захватчики запускали дроны с направлений российских городов Курск, Брянск, Орел.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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