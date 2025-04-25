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Зеленський: Більшість іноземних компонентів у ракеті КНДР, якою РФ убила 12 киян, вироблено в США

Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 квітня 2025, 16:57
Зеленський: Більшість іноземних компонентів у ракеті КНДР, якою РФ убила 12 киян, вироблено в США
розбирання завалів на місці прильоту по житловому кварталу Києва. фото ДСНС

Північнокорейська балістична ракета, якою росіяни вдарили по цивільному населенню столиці України 24 квітня, містить щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, а більшість – вироблені в США.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Триває зʼясування всіх деталей щодо ракети. Але вже зрозуміло, що це балістика з Північної Кореї.

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Недостатність тиску на Росію дає їм змогу завозити такі ракети й іншу зброю та застосовувати тут, у Європі. Недостатність тиску вже на Північну Корею та її спільників дає змогу виробляти, зокрема, такі балістичні ракети. В ракеті, що вбила киян, було щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, і більшість із них, на жаль, вироблена американськими компаніями".

Деталі: Зеленський подякував партнерам, які допомагають захищати життя українців, постачає Києву системи ППО й ракети до них, всім, хто зберігає тиск на Росію за цю війну, на її спільників.

Президент повторив, що Україна наполягає на тому, що Росія повинна негайно і безумовно погодитись на повне припинення вогню.

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Пряма мова: "Україна вже 45 днів тому погодилась на пропозицію президента Трампа щодо тиші в небі, на морі та на фронті. Ми пропонували зробити повною і продовжити тишу, яка могла бути встановлена на Великдень. Ми дали й пряму пропозицію Росії припинити удари щонайменше по цивільних обʼєктах. Все це Росія відкидає.

Саме тому без тиску це не вирішити. Потрібен тиск на Росію. Припинення вбивств – це перший пріоритет".

Що передувало: В п’ятницю завершились рятувальні роботи на місці одного з російських ударів по Україні 24 квітня. Тоді росіяни вбили 12 мирних людей у Києві, ще майже 90 зазнали поранень.

Зараз у лікарнях залишаються більше ніж 30 людей, зокрема з дуже важкими пораненнями та ампутаціями.

ракетний ударвійнаСШАЗеленський
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