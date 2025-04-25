Зеленський: Більшість іноземних компонентів у ракеті КНДР, якою РФ убила 12 киян, вироблено в США

Північнокорейська балістична ракета, якою росіяни вдарили по цивільному населенню столиці України 24 квітня, містить щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, а більшість – вироблені в США.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Триває зʼясування всіх деталей щодо ракети. Але вже зрозуміло, що це балістика з Північної Кореї.

Реклама:

Недостатність тиску на Росію дає їм змогу завозити такі ракети й іншу зброю та застосовувати тут, у Європі. Недостатність тиску вже на Північну Корею та її спільників дає змогу виробляти, зокрема, такі балістичні ракети. В ракеті, що вбила киян, було щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, і більшість із них, на жаль, вироблена американськими компаніями".

Деталі: Зеленський подякував партнерам, які допомагають захищати життя українців, постачає Києву системи ППО й ракети до них, всім, хто зберігає тиск на Росію за цю війну, на її спільників.

Президент повторив, що Україна наполягає на тому, що Росія повинна негайно і безумовно погодитись на повне припинення вогню.

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Україна вже 45 днів тому погодилась на пропозицію президента Трампа щодо тиші в небі, на морі та на фронті. Ми пропонували зробити повною і продовжити тишу, яка могла бути встановлена на Великдень. Ми дали й пряму пропозицію Росії припинити удари щонайменше по цивільних обʼєктах. Все це Росія відкидає.

Саме тому без тиску це не вирішити. Потрібен тиск на Росію. Припинення вбивств – це перший пріоритет".

Що передувало: В п’ятницю завершились рятувальні роботи на місці одного з російських ударів по Україні 24 квітня. Тоді росіяни вбили 12 мирних людей у Києві, ще майже 90 зазнали поранень.

Зараз у лікарнях залишаються більше ніж 30 людей, зокрема з дуже важкими пораненнями та ампутаціями.