Зеленский: Большинство иностранных деталей в ракете КНДР, убившей 12 киевлян, произведены в США

Северокорейская баллистическая ракета, которой россияне ударили по гражданскому населению столицы Украины 24 апреля, содержит по меньшей мере 116 компонентов, которые завозятся из других стран, и большинство – произведены в США.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Продолжается выяснение всех деталей по ракете. Но уже понятно, что это баллистика из Северной Кореи.

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Недостаточность давления на Россию дает им возможность завозить такие ракеты и другое оружие и применять здесь, в Европе. Недостаточность давления уже на Северную Корею и ее сообщников позволяет производить, в частности, такие баллистические ракеты. В ракете, которая убила киевлян, было не менее 116 компонентов, которые завозятся из других стран, и большинство из них, к сожалению, произведено американскими компаниями".

Детали: Зеленский поблагодарил партнеров, которые помогают защищать жизни украинцев, поставляют Киеву системы ПВО и ракеты к ним, всех, кто сохраняет давление на Россию за эту войну, на ее сообщников.

Президент повторил, что Украина настаивает на том, что Россия должна немедленно и безусловно согласиться на полное прекращение огня.

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Прямая речь: "Украина уже 45 дней назад согласилась на предложение президента Трампа о тишине в небе, на море и на фронте. Мы предлагали сделать полной и продолжить тишину, которая могла быть установлена на Пасху. Мы дали и прямое предложение России прекратить удары как минимум по гражданским объектам. Все это Россия отвергает.

Именно поэтому без давления это не решить. Нужно давление на Россию. Прекращение убийств – это первый приоритет".

Что предшествовало: В пятницу завершились спасательные работы на месте одного из российских ударов по Украине 24 апреля. Тогда россияне убили 12 мирных людей в Киеве, еще почти 90 человек получили ранения.

Сейчас в больницах остаются более 30 человек, в том числе с очень тяжелыми ранениями, ампутациями.