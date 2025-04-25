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Зеленский: Большинство иностранных деталей в ракете КНДР, убившей 12 киевлян, произведены в США

Валентина РоманенкоПятница, 25 апреля 2025, 16:57
Зеленский: Большинство иностранных деталей в ракете КНДР, убившей 12 киевлян, произведены в США
разборка завалов на месте прилета по жилому кварталу Киева. фото ГСЧС

Северокорейская баллистическая ракета, которой россияне ударили по гражданскому населению столицы Украины 24 апреля, содержит по меньшей мере 116 компонентов, которые завозятся из других стран, и большинство – произведены в США.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Продолжается выяснение всех деталей по ракете. Но уже понятно, что это баллистика из Северной Кореи.

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Недостаточность давления на Россию дает им возможность завозить такие ракеты и другое оружие и применять здесь, в Европе. Недостаточность давления уже на Северную Корею и ее сообщников позволяет производить, в частности, такие баллистические ракеты. В ракете, которая убила киевлян, было не менее 116 компонентов, которые завозятся из других стран, и большинство из них, к сожалению, произведено американскими компаниями".

Детали: Зеленский поблагодарил партнеров, которые помогают защищать жизни украинцев, поставляют Киеву системы ПВО и ракеты к ним, всех, кто сохраняет давление на Россию за эту войну, на ее сообщников.

Президент повторил, что Украина настаивает на том, что Россия должна немедленно и безусловно согласиться на полное прекращение огня.

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Прямая речь: "Украина уже 45 дней назад согласилась на предложение президента Трампа о тишине в небе, на море и на фронте. Мы предлагали сделать полной и продолжить тишину, которая могла быть установлена на Пасху. Мы дали и прямое предложение России прекратить удары как минимум по гражданским объектам. Все это Россия отвергает.

Именно поэтому без давления это не решить. Нужно давление на Россию. Прекращение убийств – это первый приоритет".

Что предшествовало: В пятницу завершились спасательные работы на месте одного из российских ударов по Украине 24 апреля. Тогда россияне убили 12 мирных людей в Киеве, еще почти 90 человек получили ранения.

Сейчас в больницах остаются более 30 человек, в том числе с очень тяжелыми ранениями, ампутациями.

ракетный ударвойнаСШАЗеленский
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