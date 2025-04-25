Пошукові роботи на місці знищеного росіянами будинку у Києві завершили: загинули 12 людей
П'ятниця, 25 квітня 2025, 08:15
Вранці 25 квітня рятувальники закінчили пошуково-рятувальні роботи на місці знищеного росіянами житлового будинку у Святошинському районі Києва – ця атака забрала життя 12 людей.
Джерело: ДСНС в Telegram
Дослівно служба: "У Києві завершені пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Загинуло 12 осіб, 87 постраждалих".
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Деталі: Водночас аварійно-відновлювальні роботи ще тривають.
Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені будівельні конструкції.
Наразі на місці працюють 73 рятувальники та 25 одиниць техніки ДСНС.
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Передісторія:
- Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян.
- У Святошинському районі внаслідок російського удару загинули 12 людей, ще близько 90 постраждали, із них 44 перебували в медичних закладах.