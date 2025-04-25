Пошукові роботи на місці знищеного росіянами будинку у Києві завершили: загинули 12 людей

Вранці 25 квітня рятувальники закінчили пошуково-рятувальні роботи на місці знищеного росіянами житлового будинку у Святошинському районі Києва – ця атака забрала життя 12 людей.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "У Києві завершені пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Загинуло 12 осіб, 87 постраждалих".

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Фото дснс

Деталі: Водночас аварійно-відновлювальні роботи ще тривають.

Фото ДСНС

Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені будівельні конструкції.

Фото ДСНС

Наразі на місці працюють 73 рятувальники та 25 одиниць техніки ДСНС.

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