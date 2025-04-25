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У Кремлі кажуть, що "зблизили позиції" з США і навіть поговорили про "прямі переговори" з Україною

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 25 квітня 2025, 18:14
У Кремлі кажуть, що зблизили позиції з США і навіть поговорили про прямі переговори з Україною
фото: Getty Images

У Кремлі заявили, що російський лідер Владімір Путін і посланник США Стів Віткофф під час зустрічі "зблизили позиції" сторін, а також поговорили про можливість "прямих переговорів" між РФ і Україною.

Джерело: коментар помічника Путіна Юрія Ушакова для російських ЗМІ, який цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами Ушакова, тригодинна "бесіда" Путіна з Віткоффом "мала конструктивний і дуже корисний характер" та "дозволила додатково зблизити позиції Росії і США" з низки питань.

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"Що стосується безпосередньо української кризи, то мова йшла, зокрема, про можливість відновлення прямих переговорів між представниками Росії та України", – сказав він.

Нагадаємо, це вже четвертий візит посланника Трампа у Москву та його зустріч із Путіним, за допомогою яких США хочуть домогтись "мирного врегулювання" в Україні.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив у четвер, що Кремль "готовий досягти угоди" зі США щодо України, хоча, за його словами, деякі елементи домовленості потрібно "доопрацювати".

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Тим часом колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив з різкою критикою ідей президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

Читайте також: Не тільки Крим, не тільки НАТО. Нерозкриті деталі "мирної угоди" між Україною, США і Росією.

російсько-українська війнаРосіяСШАУкраїна
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