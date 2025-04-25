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В Кремле заявили, что "сблизили позиции" с США и даже поговорили о "прямых переговорах" с Украиной

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 25 апреля 2025, 18:14
В Кремле заявили, что сблизили позиции с США и даже поговорили о прямых переговорах с Украиной
фото: Getty Images

В Кремле заявили, что российский лидер Владимир Путин и посланник США Стив Уиткофф во время встречи "сблизили позиции" сторон, а также поговорили о возможности "прямых переговоров" между РФ и Украиной.

Источник: комментарий помощника Путина Юрия Ушакова для российских СМИ, который цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам Ушакова, трехчасовая "беседа" Путина с Виткоффом "имела конструктивный и очень полезный характер" и "позволила дополнительно сблизить позиции России и США" по ряду вопросов.

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"Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины", – сказал он.

Напомним, это уже четвертый визит посланника Трампа в Москву и его встреча с Путиным, с помощью которых США хотят добиться „мирного урегулирования" в Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что Кремль "готов достичь соглашения" с США по Украине, хотя, по его словам, некоторые элементы договоренности нужно "доработать".

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Между тем бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с резкой критикой идей президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Украине.

Читайте также: Не только Крым, не только НАТО. Нераскрытые детали "мирного соглашения" между Украиной, США и Россией.

российско-украинская войнаРосcияСШАУкраина
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