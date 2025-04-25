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Зеленский: У Украины недостаточно оружия, чтобы вернуть Крым, но мир может давить на РФ

Татьяна ОлейникПятница, 25 апреля 2025, 20:25
Зеленский: У Украины недостаточно оружия, чтобы вернуть Крым, но мир может давить на РФ
Владимир ЗЕленский. Фото - Getty images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет достаточно оружия, чтобы вернуть контроль над временно оккупированным Крымом, однако у мира есть разные возможности по давлению на РФ, чтобы обсуждать территориальные вопросы.

Источник: Зеленский заявил на общении с журналистами, передает "Interfax-Украина"

Прямая речь: "Это правда то, что говорит президент Трамп. Я согласен с ним, что у нас сегодня нет достаточно оружия. Именно оружия, не людей. Потому что наши люди – это главное, самое главное. Но говорить, что у нас нет армии – это неправда".

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Детали: Глава государства заявил, что в мире есть возможности санкционного, экономического давления и дипломатического давления, "чтобы говорить это, обсуждать территориальные вопросы, но только после полного безусловного прекращения огня".

Также он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Крым должен остаться российским.

Прямая речь: "Наша позиция – неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими. И Конституция Украины решает: все временно оккупированные территории – они временно оккупированы, они все принадлежат Украине, украинскому народу. Украина не будет признавать юридически любые временно оккупированные территории".

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Что предшествовало:

  • Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.
  • Трамп раскритиковал заявление, сказав, что "Крым был потерян много лет назад", а слова Зеленского "вредят мирным переговорам".
  • В интервью Трамп изданию The Time снова заявил, что считает первопричиной военной агрессии России стремление Украины вступить в НАТО, а также дал понять, что считает

ЗеленскийКрым
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