Зеленский: У Украины недостаточно оружия, чтобы вернуть Крым, но мир может давить на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет достаточно оружия, чтобы вернуть контроль над временно оккупированным Крымом, однако у мира есть разные возможности по давлению на РФ, чтобы обсуждать территориальные вопросы.

Источник: Зеленский заявил на общении с журналистами, передает "Interfax-Украина"

Прямая речь: "Это правда то, что говорит президент Трамп. Я согласен с ним, что у нас сегодня нет достаточно оружия. Именно оружия, не людей. Потому что наши люди – это главное, самое главное. Но говорить, что у нас нет армии – это неправда".

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Детали: Глава государства заявил, что в мире есть возможности санкционного, экономического давления и дипломатического давления, "чтобы говорить это, обсуждать территориальные вопросы, но только после полного безусловного прекращения огня".

Также он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Крым должен остаться российским.

Прямая речь: "Наша позиция – неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими. И Конституция Украины решает: все временно оккупированные территории – они временно оккупированы, они все принадлежат Украине, украинскому народу. Украина не будет признавать юридически любые временно оккупированные территории".

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