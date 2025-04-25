Росіяни знищили в Павлограді базу медбатальйону "Госпітальєри"

Російський удар по Павлограду на Дніпропетровщині вранці 25 квітня знищив дощенту базу медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри".

Джерело: засновниця батальйону Яна Зінкевич

Пряма мова: ""Росіяни обстріляли сьогодні вранці Павлоград. Загинули діти, загинули мирні люди, знищено мирні домівки. Знищено дощенту нашу базу батальйону з усім майном та технікою, що були в ній. Вони знову влучили в саме серце. Перекреслили 10 років роботи тисячі людей".

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Деталі: Вона додає, що база прихистила не одного парамедика і військового, вона була прихистком для переселенців та навіть тварин.

Пряма мова: "Там було ціле наше насичене любов'ю і єдністю життя, а тепер – попіл, руїни, скло і тиша, яка кричить невимовним болем. Там була пам'ять про наших полеглих Госпітальєрів, артефакти їхнього безцінного життя і подвигу, яких теж уже нема".

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Деталі: Зінкевич оголосила новий збір на 20 млн грн для нової бази.

фото - яна зінкевич

фото - яна зінкевич

Довідка: Госпітальєри – це український волонтерський медичний батальйон, що бере участь у російсько-українській війні на Донбасі з 2014 року. Займається наданням першої медичної, домедичної допомоги та евакуацією поранених українських воїнів з фронту.

Що передувало:

Уночі 25 квітня російські окупанти атакували безпілотниками Дніпропетровську область, в результаті чого спалахнули пожежі у низці населених пунктів, у Павлограді 3 людей загинули і 14 дістали поранення.