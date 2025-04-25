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Россияне уничтожили в Павлограде базу медбатальона "Госпитальеры"

Татьяна ОлейникПятница, 25 апреля 2025, 20:55
Россияне уничтожили в Павлограде базу медбатальона Госпитальеры
Фото - яна зинкевич

Российский удар по Павлограду на Днепропетровщине утром 25 апреля уничтожил до основания базу медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры".

Источник: основательница батальона Яна Зинкевич

Прямая речь: "Россияне обстреляли сегодня утром Павлоград. Погибли дети, погибли мирные люди, уничтожены мирные дома. Уничтожена до основания наша база батальона со всем имуществом и техникой, которые были в ней. Они снова попали в самое сердце. Перечеркнули 10 лет работы тысячи людей".

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Детали: Она добавляет, что база приютила не одного парамедика и военного, она была прибежищем для переселенцев и даже животных.

Прямая речь: "Там была целая наша насыщенная любовью и единством жизнь, а теперь – пепел, руины, стекло и тишина, которая кричит неописуемой болью. Там была память о наших павших Госпитальерах, артефакты их бесценной жизни и подвига, которых тоже уже нет".

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Детали: Зинкевич объявила новый сбор на 20 млн грн для новой базы.

 
Фото - яна зинкевич
 
фото - яна зинкевич

Справка: Госпитальеры – это украинский волонтерский медицинский батальон, участвующий в российско-украинской войне на Донбассе с 2014 года. Занимается оказанием первой медицинской, домедицинской помощи и эвакуацией раненых украинских воинов с фронта.

Что предшествовало: 

Ночью 25 апреля российские оккупанты атаковали беспилотниками Днепропетровскую область, в результате чего вспыхнули пожары в ряде населенных пунктов, в Павлограде 3 человека погибли и 14 получили ранения.

Днепропетровская областьвойна
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