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Зеленський анонсував "зустрічі, які повинні наблизити тишу для України"

Тетяна ОлійникП'ятниця, 25 квітня 2025, 21:33
Зеленський анонсував зустрічі, які повинні наблизити тишу для України
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський анонсував найближчими днями вагомі зустрічі, що мають наблизити тишу для України.

Джерело: звернення президента 25 квітня

Пряма мова: "Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі – зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Потрібне безумовне припинення вогню.

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Потрібен реальний тиск на Росію, щоб вони сприйняли або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або нашу пропозицію – будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім – достойний мир і гарантії безпеки".

Деталі: Зеленський також повідомив, що провів засідання Ставки. Також з міністром оборони Рустемом Умєровим обговорили постачання ППО.

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Пряма мова: "Є завдання для Міністерства закордонних справ. Ми будемо намагатися досягти відповідної згоди також від Сполучених Штатів Америки – згоди щодо "петріотів" для України.

Ми готові купити необхідну кількість систем "Петріот" для нашої держави. Не йдеться про благодійність. Ми запропонували конкретні варіанти угоди, щоб захистити наших людей. Я доручив дипломатам працювати активніше щодо відповіді стосовно "петріотів".

Зеленський
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