Зеленский анонсировал "встречи, которые должны приблизить тишину для Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в ближайшие дни весомые встречи, которые должны приблизить тишину для Украины.

Источник: обращение президента 25 апреля

Прямая речь: "В ближайшие дни могут состояться очень весомые встречи – встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Нужно безусловное прекращение огня.

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Нужно реальное давление на Россию, чтобы они восприняли или американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, или наше предложение – любое, которое действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня, а затем – достойный мир и гарантии безопасности".

Детали: Зеленский также сообщил, что провел заседание Ставки. Также с министром обороны Рустемом Умеровым обсудили поставки ПВО.

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Прямая речь: "Есть задача для Министерства иностранных дел. Мы будем пытаться достичь соответствующего согласия также от Соединенных Штатов Америки – согласия по "петриотам" для Украины.

Мы готовы купить необходимое количество систем "Петриот" для нашего государства. Речь не идет о благотворительности. Мы предложили конкретные варианты соглашения, чтобы защитить наших людей. Я поручил дипломатам работать активнее по ответу относительно "петриотов".