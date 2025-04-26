План Трампа: Дозвіл Росії зберегти окуповані українські території є "остаточним" – The Times

План президента США Дональда Трампа передбачає збереження за Росією контролю над окупованими українськими територіями – ця умова є "остаточною". За даними The Times, ідеться про ультиматум для Києва: або погодитися, або втратити підтримку США.

Джерело: The Times з посиланням на джерело наближене до спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа

Деталі: За словами джерела, Трамп вважає, що президент України "фактично не має вибору", окрім як погодитися на запропонований план. Він погрожує вийти з мирного процесу вже наступного тижня, якщо угоди не буде досягнуто.

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Американська пропозиція, яку Віткофф представив Москві та Києву, передбачає офіційне визнання Сполученими Штатами контролю Росії над Кримом, а також фактичне визнання російського контролю над частинами південної та східної України, захопленими після повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Конкурентна європейсько-українська пропозиція передбачає, що питання контролю над територіями обговорюватиметься лише після досягнення припинення вогню.

"Погляд Трампа такий: ця земля була захоплена, і вона вже не повернеться. Угода, що наразі пропонується, полягає в тому, що окуповані Росією території залишаться під її контролем. Росія не відступить. Цей пункт є остаточним", – повідомило джерело, наближене до Віткоффа.

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За словами джерела, США вважають, що якщо Україна відхилить цю угоду, війна триватиме ще місяці або навіть роки, при цьому Київ буде залежати від фінансування та постачання зброї з боку Європи.

"Скорочення фінансування з боку США матиме такий самий ефект, як і зменшення постачання озброєнь (цього року – ред.), адже Україна використовує ці кошти для закупівлі зброї в інших союзників", – зазначило джерело.

На запитання, чи йдеться про варіант "прийми або залиш", джерело відповіло, що США розглядають ситуацію як "прийми або прийми".

Дослівно: "Американські посадовці також вважають, що громадська думка в Європі може змінитися – проти масштабних витрат на підтримку України, особливо на тлі ймовірної рецесії в ЄС, частково спричиненої тарифами, запровадженими Трампом".

Деталі: Після тригодинних переговорів Віткоффа з Путіним у Москві у п’ятницю, 25 квітня, помічник правителя РФ із міжнародної політики Юрій Ушаков, який також був присутній на зустрічі, назвав переговори конструктивними та корисними.

"Ця розмова дозволила Росії та США ще більше зблизити свої позиції не лише щодо України, а й з низки інших міжнародних питань", – заявив Ушаков.

Трамп продемонстрував свою жорстку позицію щодо окупованих Росією територій, заявивши журналу Time у п’ятницю, що "Крим залишиться з Росією" та знову звинуватив Київ у провокуванні вторгнення Москви.

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