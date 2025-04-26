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Між США та Україною є серйозні розбіжності щодо умов угоди про припинення війни – CNN

Іван Д'яконовСубота, 26 квітня 2025, 01:16
Між США та Україною є серйозні розбіжності щодо умов угоди про припинення війни – CNN
Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Між Вашингтоном і Києвом залишаються серйозні розбіжності щодо умов рамкової мирної угоди з Росією. Основними каменями спотикання стали безпекові гарантії для України та позиція США щодо визнання контролю Росії над Кримом. 

Джерело: CNN з посиланням на джерело, близьке до українського уряду, яке ознайомилося з обома варіантами угоди 

Деталі: За словами джерела, США та Україна мають протилежні позиції щодо ключових аспектів майбутньої рамкової угоди про припинення війни.

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Україна вимагає безпекових гарантій не лише від Європи, а й від США, тоді як початковий американський варіант передбачав, що надійні безпекові гарантії надходитимуть лише від Європи. 

Крім того, пропозиція США визнати контроль Росії над Кримом є абсолютно неприйнятною для України. 

Україна також наполягає на обговоренні питання утримання Росією територій, захоплених із моменту вторгнення у 2022 році, після припинення вогню.

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Контрпропозиція України, яку підписали також Франція, Велика Британія та Німеччина, була передана представнику Дональда Трампа з українського питання – Кіту Келлогу. Вона передбачає першочергове та безумовне припинення вогню з обох сторін, що є головною вимогою Києва перед початком будь-яких інших дій.

Дослівно: "Водночас Україна загалом погодилася з низкою положень початкового американського плану, зокрема: поступовим зняттям санкцій проти Росії, запроваджених із 2014 року, після реалізації мирного плану; відмовою України від вступу до НАТО; замороженням лінії фронту; поверненням контролю над територією навколо Запорізької атомної електростанції".

Деталі: Хоча розбіжності залишаються, кроки, зроблені Україною для ефективної участі в переговорах, є суттєвими, зазначили українські урядовці.

"Той факт, що Україна готова говорити про території – це величезний крок. Але якщо Трамп не вважає це значною поступкою, то це проблема", – сказало джерело.

Читайте також: Не тільки Крим, не тільки НАТО. Нерозкриті деталі "мирної угоди" між Україною, США і Росією

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський 25 квітня заявив, що Україні потрібні такі само сильні гарантії безпеки від США, як у Ізраїлю – на суші, в повітрі, і на морі.
  • Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
  • Президент Володимир Зеленський 24 квітня заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, однак, за його словами, після пропозиції Сполучених Штатів "з'явився інший папір".

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