Між США та Україною є серйозні розбіжності щодо умов угоди про припинення війни – CNN

Між Вашингтоном і Києвом залишаються серйозні розбіжності щодо умов рамкової мирної угоди з Росією. Основними каменями спотикання стали безпекові гарантії для України та позиція США щодо визнання контролю Росії над Кримом.

Джерело: CNN з посиланням на джерело, близьке до українського уряду, яке ознайомилося з обома варіантами угоди

Деталі: За словами джерела, США та Україна мають протилежні позиції щодо ключових аспектів майбутньої рамкової угоди про припинення війни.

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Україна вимагає безпекових гарантій не лише від Європи, а й від США, тоді як початковий американський варіант передбачав, що надійні безпекові гарантії надходитимуть лише від Європи.

Крім того, пропозиція США визнати контроль Росії над Кримом є абсолютно неприйнятною для України.

Україна також наполягає на обговоренні питання утримання Росією територій, захоплених із моменту вторгнення у 2022 році, після припинення вогню.

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Контрпропозиція України, яку підписали також Франція, Велика Британія та Німеччина, була передана представнику Дональда Трампа з українського питання – Кіту Келлогу. Вона передбачає першочергове та безумовне припинення вогню з обох сторін, що є головною вимогою Києва перед початком будь-яких інших дій.

Дослівно: "Водночас Україна загалом погодилася з низкою положень початкового американського плану, зокрема: поступовим зняттям санкцій проти Росії, запроваджених із 2014 року, після реалізації мирного плану; відмовою України від вступу до НАТО; замороженням лінії фронту; поверненням контролю над територією навколо Запорізької атомної електростанції".

Деталі: Хоча розбіжності залишаються, кроки, зроблені Україною для ефективної участі в переговорах, є суттєвими, зазначили українські урядовці.

"Той факт, що Україна готова говорити про території – це величезний крок. Але якщо Трамп не вважає це значною поступкою, то це проблема", – сказало джерело.

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