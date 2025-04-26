План Трампа: Разрешение РФ сберечь захваченные украинские территории является "окончательным" – The Times

План президента США Дональда Трампа предусматривает сохранение за Россией контроля над оккупированными украинскими территориями – это условие является "окончательным". По данным The Times, речь идет об ультиматуме для Киева: либо согласиться, либо потерять поддержку США.

Источник: The Times со ссылкой на источник, приближенный к специальному посланнику президента США Стиву Уиткоффу

Детали: По словам источника, Трамп считает, что президент Украины "фактически не имеет выбора", кроме как согласиться на предложенный план. Он угрожает выйти из мирного процесса уже на следующей неделе, если соглашение не будет достигнуто.

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Американское предложение, которое Уиткофф представил Москве и Киеву, предусматривает официальное признание Соединенными Штатами контроля России над Крымом, а также фактическое признание российского контроля над частями южной и восточной Украины, захваченными после полномасштабного вторжения в 2022 году.

Конкурентное европейско-украинское предложение предусматривает, что вопрос контроля над территориями будет обсуждаться только после достижения прекращения огня.

"Взгляд Трампа таков: эта земля была захвачена, и она уже не вернется. Соглашение, которое сейчас предлагается, заключается в том, что оккупированные Россией территории останутся под ее контролем. Россия не отступит. Этот пункт является окончательным", – сообщил источник, приближенный к Виткоффу.

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По словам источника, США считают, что если Украина отклонит это соглашение, война продлится еще месяцы или даже годы, при этом Киев будет зависеть от финансирования и поставок оружия со стороны Европы.

"Сокращение финансирования со стороны США будет иметь такой же эффект, как и уменьшение поставок вооружений (в этом году – ред.), ведь Украина использует эти средства для закупки оружия у других союзников", – отметил источник.

На вопрос, идет ли речь о варианте "прими или оставь", источник ответил, что США рассматривают ситуацию как "прими или прими".

Дословно: "Американские чиновники также считают, что общественное мнение в Европе может измениться – против масштабных расходов на поддержку Украины, особенно на фоне вероятной рецессии в ЕС, частично вызванной тарифами, введенными Трампом".

Детали: После трехчасовых переговоров Виткоффа с Путиным в Москве в пятницу, 25 апреля, помощник правителя РФ по международной политике Юрий Ушаков, который также присутствовал на встрече, назвал переговоры конструктивными и полезными.

"Этот разговор позволил России и США еще больше сблизить свои позиции не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов", – заявил Ушаков.

Трамп продемонстрировал свою жесткую позицию в отношении оккупированных Россией территорий, заявив журналу Time в пятницу, что "Крым останется с Россией" и снова обвинил Киев в провоцировании вторжения Москвы.

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