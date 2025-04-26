В Україні не працюють низка сервісів – банки, пошта, термінали
Субота, 26 квітня 2025, 09:45
Через технічні оновлення в "одного з великих центрів обробки даних" стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків, повідомили у "Дії".
Джерело: "Дія", КМДА, очільник "Монобанку" Олег Гороховський
Деталі: Зокрема, у соцмережах пишуть, що не працюють додатки банків, "Нової пошти", "Дія", "Київ цифровий" тощо.
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Гороховський допускає, що провели хакерську атаку на один із великих дата-центрів.
У КМДА зазначили, що через технічний збій у "Ощадбанку" недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро
Наразі сплатити за проїзд можна:
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- транспортною картою;
- qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
- паперовим qr-квитком.
Оновлено: Згодом стало відомо, що проблема виникла не через кібератаку. Під час планових робіт у дата-центрі De Novo зникло електроживлення.