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В Україні не працюють низка сервісів – банки, пошта, термінали

Роман ПетренкоСубота, 26 квітня 2025, 09:45
В Україні не працюють низка сервісів – банки, пошта, термінали
фотО: дія

Через технічні оновлення в "одного з великих центрів обробки даних" стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків, повідомили у "Дії".

Джерело: "Дія", КМДА, очільник "Монобанку" Олег Гороховський

Деталі: Зокрема, у соцмережах пишуть, що не працюють додатки банків, "Нової пошти", "Дія", "Київ цифровий" тощо.

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Гороховський допускає, що провели хакерську атаку на один із великих дата-центрів.

У КМДА зазначили, що через технічний збій у "Ощадбанку" недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро

Наразі сплатити за проїзд можна:

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  • транспортною картою;
  •  qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
  • паперовим qr-квитком.

Оновлено: Згодом стало відомо, що проблема виникла не через кібератаку. Під час планових робіт у дата-центрі De Novo зникло електроживлення.

Дія
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