В Украине не работают ряд сервисов - банки, почта, терминалы
Суббота, 26 апреля 2025, 09:45
Из-за технических обновлений у "одного из крупных центров обработки данных" произошел временный сбой в работе мобильных приложений, сообщили в "Дії".
Источник: "Дія", КГГА, глава "Монобанка" Олег Гороховский
Детали: В частности, в соцсетях пишут, что не работают приложения банков, "Новой почты", "Дія", "Киев цифровой" и тому подобное.
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Гороховский допускает, что провели хакерскую атаку на один из крупных дата-центров.
В КГГА отметили, что из-за технического сбоя в "Ощадбанке" недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро
Сейчас оплатить проезд можно:
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- транспортной картой;
- qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;
- бумажным qr-билетом.