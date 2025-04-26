В Украине не работают ряд сервисов - банки, почта, терминалы

Из-за технических обновлений у "одного из крупных центров обработки данных" произошел временный сбой в работе мобильных приложений, сообщили в "Дії".

Источник: "Дія", КГГА, глава "Монобанка" Олег Гороховский

Детали: В частности, в соцсетях пишут, что не работают приложения банков, "Новой почты", "Дія", "Киев цифровой" и тому подобное.

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Гороховский допускает, что провели хакерскую атаку на один из крупных дата-центров.

В КГГА отметили, что из-за технического сбоя в "Ощадбанке" недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро

Сейчас оплатить проезд можно:

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