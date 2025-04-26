У Римі прощаються з Папою Римським
Субота, 26 квітня 2025, 11:21
26 квітня об 11:00 за київським часом розпочалося прощання з Франциском, 266-м Папою Римським.
Джерело: трансляція на каналі "Української правди"
Деталі: У прямому ефірі отець Віталій Храбатин коментує історичну подію українською мовою.
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Нагадаємо:
- 88-річний Папа Римський Франциск помер 21 квітня о 7:35 ранку у своєму помешканні у Ватикані.
- За офіційними даними, причиною смерті понтифіка став інсульт.
- Вже низка світових лідерів, у тому числі президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський, повідомили про наміри їхати до Ватикану на церемонію прощання з понтифіком. Для Трампа це буде його перший закордонний візит під час другого президентського терміну.
- На час підготовки до похорону понтифіка над Римом заборонили проліт літальних апаратів.