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У Римі прощаються з Папою Римським

Роман Петренко, Українська правдаСубота, 26 квітня 2025, 11:21
У Римі прощаються з Папою Римським
скриншот

26 квітня об 11:00 за київським часом розпочалося прощання з Франциском, 266-м Папою Римським.

Джерело: трансляція на каналі "Української правди"

Деталі: У прямому ефірі отець Віталій Храбатин коментує історичну подію українською мовою.

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Нагадаємо:

  • 88-річний Папа Римський Франциск помер 21 квітня о 7:35 ранку у своєму помешканні у Ватикані.
  • За офіційними даними, причиною смерті понтифіка став інсульт.
  • Вже низка світових лідерів, у тому числі президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський, повідомили про наміри їхати до Ватикану на церемонію прощання з понтифіком. Для Трампа це буде його перший закордонний візит під час другого президентського терміну.
  • На час підготовки до похорону понтифіка над Римом заборонили проліт літальних апаратів.

Папа Римський
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