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В Риме прощаются с Папой Римским

Роман Петренко, Украинская правдаСуббота, 26 апреля 2025, 11:21
В Риме прощаются с Папой Римским
скриншот

26 апреля в 11:00 по киевскому времени началось прощание с Франциском, 266-м Папой Римским.

Источник: трансляция на канале "Украинской правды"

Детали: В прямом эфире отец Виталий Храбатин комментирует историческое событие на украинском языке.

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Напомним:

  • 88-летний Папа Римский Франциск умер 21 апреля в 7:35 утра в своем доме в Ватикане.
  • По официальным данным, причиной смерти понтифика стал инсульт.
  • Уже ряд мировых лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский, сообщили о намерениях ехать в Ватикан на церемонию прощания с понтификом. Для Трампа это будет его первый зарубежный визит во время второго президентского срока.
  • На время подготовки к похоронам понтифика над Римом запретили пролет летательных аппаратов.

Папа Римский
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