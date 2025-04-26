В Риме прощаются с Папой Римским
Суббота, 26 апреля 2025, 11:21
26 апреля в 11:00 по киевскому времени началось прощание с Франциском, 266-м Папой Римским.
Источник: трансляция на канале "Украинской правды"
Детали: В прямом эфире отец Виталий Храбатин комментирует историческое событие на украинском языке.
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Напомним:
- 88-летний Папа Римский Франциск умер 21 апреля в 7:35 утра в своем доме в Ватикане.
- По официальным данным, причиной смерти понтифика стал инсульт.
- Уже ряд мировых лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский, сообщили о намерениях ехать в Ватикан на церемонию прощания с понтификом. Для Трампа это будет его первый зарубежный визит во время второго президентского срока.
- На время подготовки к похоронам понтифика над Римом запретили пролет летательных аппаратов.