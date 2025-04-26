Путін сказав Віткоффу про готовність до переговорів з Україною без попередніх умов – Кремль

Правитель РФ Володимир Путін на зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом 25 квітня підтвердив готовність російської сторони до переговорів з Україною без попередніх умов.

Джерело: прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським журналістам, передає ТАСС

Пряма мова: "Під час вчорашнього спілкування з посланником Трампа Віткоффом Володимир Путін повторив, що російська сторона готова до відновлення переговорного процесу з Україною без жодних попередніх умов".

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Деталі: Пєсков зазначив, що раніше "Путін говорив про це вже неодноразово".

Що передувало: У п'ятницю 25 квітня відбулася четверта з початку року зустріч між Путіним і Віткоффом.

У Кремлі заявили, що зустріч дала змогу "додатково зблизити позиції Росії та США" з низки питань, також ішлося "про можливість відновлення прямих переговорів між представниками Росії та України".