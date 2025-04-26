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Путин сказал Уиткоффу о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий – Кремль

Катерина ТищенкоСуббота, 26 апреля 2025, 17:13
Путин сказал Уиткоффу о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий – Кремль
Владимир Путин, фото Getty Images

Правитель РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом 25 апреля подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским журналистам, передает ТАСС

Прямая речь: "В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий".

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Детали: Песков отметил, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".

Что предшествовало: В пятницу 25 апреля состоялась четвертая с начала года встреча между Путиным и Уиткоффом.

В Кремле заявили, что встреча позволила "дополнительно сблизить позиции России и США" по ряду вопросов, также речь шла "о возможности возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины".

ПутинСШАпереговоры
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