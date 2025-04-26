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Ліквідація генерала РФ: у ФСБ заявили про затримання "агента українських спецслужб"

Катерина ТищенкоСубота, 26 квітня 2025, 19:41
Ліквідація генерала РФ: у ФСБ заявили про затримання агента українських спецслужб
затриманий Ігнат Кузін, скріншот відео ФСБ

Російська ФСБ відзвітувала про затримання нібито агента українських спецслужб за підозрою у вбивстві заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

Джерело: російське державне агентство ТАСС із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ

Дослівно: "У результаті невідкладних заходів затримано агента українських спецслужб Кузіна Ігната 1983 року народження, який має посвідку на проживання в Україні".

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Деталі: У ФСБ стверджують, що Кузін замінував Volkswagen Golf у Балашисі, внаслідок чого від вибуху загинув Москалик.

Нібито український агент придбав автомобіль, де і встановив саморобний вибуховий пристрій. Компоненти для вибухівки він вилучив зі схованки, обладнаної спецслужбами в Московській області.

За версією ФСБ, вибуховий пристрій дистанційно активували з України, коли Москалик виходив із під'їзду.

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Підозрюваного доправили до СК РФ у межах кримінальної справи за ч. 2 ст. 205 (терористичний акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконне зберігання вибухових речовин або вибухових пристроїв) КК РФ.

Що передувало: Вранці 25 квітня в місті Балашиха, що межує з російською столицею Москвою, вибухнув автомобіль, унаслідок чого помер генерал-лейтенант Міноборони РФ Ярослав Москалик.

Видання "Важные истории" зазначало, що управління, в якому працював Москалик, є головною ланкою в плануванні російських операцій в Україні.

РосіявибухФСБ
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