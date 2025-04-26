Ликвидация генерала РФ: в ФСБ заявили о задержании "агента украинских спецслужб"

Российская ФСБ отчиталась о задержании якобы агента украинский спецслужб по подозрению в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

Источник: российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ

Дословно: "В результате неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат 1983 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине".

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Детали: В ФСБ утверждают, что Кузин заминировал Volkswagen Golf в Балашихе, вследствие чего от взрыва погиб Москалик.

Якобы украинский агент приобрел автомобиль, где и установил самодельное взрывное устройство. Компоненты для взрывчатки он изъял из тайника, оборудованного спецслужбами в Московской области.

По версии ФСБ, взрывное устройство дистанционно активировали из Украины, когда Москалик выходил из подъезда.

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Подозреваемого доставили в СК РФ в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

Что предшествовало: Утром 25 апреля в городе Балашиха, что граничит с российской столицей Москвой, взорвался автомобиль, в результате чего умер генерал-лейтенант Минобороны РФ Ярослав Москалик.

Издание "Важные истории" отмечало, что управление, в котором работал Москалик, является главным звеном в планировании российских операций в Украине.