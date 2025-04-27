ISW: Росія готує нову тактику наступів в Україні влітку та восени

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російська армія готується систематично інтегрувати використання мотоциклів у війні проти України, щоб "компенсувати досвідченість" українських операторів БпЛА.

Джерело: ISW

Дослівно зі звіту: "Росія, ймовірно, готується систематично інтегрувати використання мотоциклів у наступальні операції в Україні влітку та восени 2025 року, ймовірно, щоб компенсувати досвідченість українських операторів безпілотників".

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Деталі: Аналітики зазначають, що 26 квітня Міністерство оборони Росії опублікувало кадри, на яких, ймовірно, військові 299-го (десантного) полку 98-ї дивізії ВДВ РФ відпрацьовують тактику наступу та оборони на мотоциклах у групах по дві-три людини на російському полігоні.

Дослівно зі звіту: "На відео видно, що російські військові, ймовірно, розробляють тактику для систематичного наступального використання мотоциклів і, можливо, готуються видавати збільшену кількість мотоциклів російському персоналу в Україні".

Деталі: Речник Харківського угруповання військ України підполковник Павло Шамшин повідомив, що українська розвідка зазначила, що російські військові навчають своїх солдатів тактиці ведення бою на мотоциклах, що свідчить про те, що російські війська, ймовірно, все частіше використовуватимуть мотоцикли в наступальних операціях в Україні влітку та восени 2025 року.

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Шамшин зазначив, що мотоцикли дозволяють російським військовим підвищити швидкість і маневреність, що важливо для уникнення ударів українських безпілотників, але гучний шум мотоцикла не дає водієві почути наближення українських безпілотників.

Дослівно зі звіту: "ISW спостерігає зростання тенденції російських підрозділів, які проводять механізовані та комбіновані моторизовані штурми та перевозять піхоту з мотоциклами та цивільною технікою по всій лінії фронту, оскільки російське командування продовжує адаптувати свою тактику, щоб компенсувати удари українських безпілотників та, ймовірно, пом’якшити обмеження російських військових у техніці через великі втрати бронетехніки влітку та на початку осені 2024 року".

Ключові висновки ISW за 26 квітня: