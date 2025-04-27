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ISW: Россия готовит новую тактику наступлений в Украине летом и осенью

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 апреля 2025, 03:52
ISW: Россия готовит новую тактику наступлений в Украине летом и осенью
иллюстративное фото: скриншот видео ГПС Украины

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что российская армия готовится систематически интегрировать использование мотоциклов в войне против Украины, чтобы "компенсировать опытность" украинских операторов БпЛА.

Источник: ISW

Дословно из отчета: "Россия, вероятно, готовится систематически интегрировать использование мотоциклов в наступательные операции в Украине летом и осенью 2025 года, вероятно, чтобы компенсировать опытность украинских операторов беспилотников".

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Детали: Аналитики отмечают, что 26 апреля Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых, вероятно, военные 299-го (десантного) полка 98-й дивизии ВДВ РФ отрабатывают тактику наступления и обороны на мотоциклах в группах по два-три человека на российском полигоне.

Дословно из отчета: "На видео видно, что российские военные, вероятно, разрабатывают тактику для систематического наступательного использования мотоциклов и, возможно, готовятся выдавать увеличенное количество мотоциклов российскому персоналу в Украине".

Детали: Представитель Харьковской группировки войск Украины подполковник Павел Шамшин сообщил, что украинская разведка отметила, что российские военные обучают своих солдат тактике ведения боя на мотоциклах, что свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, все чаще будут использовать мотоциклы в наступательных операциях в Украине летом и осенью 2025 года.

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Шамшин отметил, что мотоциклы позволяют российским военным повысить скорость и маневренность, что важно для избежания ударов украинских беспилотников, но громкий шум мотоцикла не дает водителю услышать приближение украинских беспилотников.

Дословно из отчета: "ISW наблюдает рост тенденции российских подразделений, которые проводят механизированные и комбинированные моторизованные штурмы и перевозят пехоту с мотоциклами и гражданской техникой по всей линии фронта, поскольку российское командование продолжает адаптировать свою тактику, чтобы компенсировать удары украинских беспилотников и, вероятно, смягчить ограничения российских военных в технике из-за больших потерь бронетехники летом и в начале осени 2024 года".

Ключевые выводы ISW за 26 апреля:

  • Начальник Генштаба России генерал армии Валерий Герасимов 26 апреля заявил, что российские войска вытеснили все украинские силы из Курской области.
  • Вторжение Украины в Курскую область в августе 2024 года успешно сдержало часть российской боевой силы, включая элитные подразделения воздушно-десантных и морской пехоты, но его долгосрочные последствия пока остаются неясными.
  • Герасимов сделал первое официальное российское официальное признание участия северокорейских войск в российских операциях в Курской области, поблагодарив военнослужащих Северной Кореи за помощь в попытках России вытеснить украинские силы из региона.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не стремятся к конкретному конечному сроку достижения урегулирования войны в Украине – отступление от ранее заявленной цели администрации по прекращению войны в течение первых 100 дней.
  • Россия, вероятно, готовится систематически интегрировать использование мотоциклов в наступательные операции в Украине летом и осенью 2025 года, вероятно, чтобы компенсировать опытность украинских беспилотников.
  • Украинские войска продвинулись под Покровском. Российские войска продвинулись под Новопавловкой, Курахово и Большой Новоселкой.

российско-украинская войнаISW
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