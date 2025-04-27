РФ скинула два КАБи на Херсон – у багатоповерхівці зруйновані верхні поверхи

Близько 10-ї ранку окупанти скинули два КАБи на житловий квартал. У результаті атаки пошкоджені медичні та навчальні заклади, комунальне підприємство, приватні будинки й дві багатоповерхівки.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: На відео видно, що в одній із багатоповерхівок зруйновані верхні поверхи.

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Постраждали четверо людей, двоє госпіталізовані.

Нагадаємо: Окупанти вранці 27 квітня скинули дві авіабомби на приватний сектор Костянтинівки Донецької області – троє цивільних загинули, ще четверо поранено.