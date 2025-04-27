Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ скинула два КАБи на Херсон – у багатоповерхівці зруйновані верхні поверхи

Роман ПетренкоНеділя, 27 квітня 2025, 15:52
РФ скинула два КАБи на Херсон – у багатоповерхівці зруйновані верхні поверхи
скриншот

Близько 10-ї ранку окупанти скинули два КАБи на житловий квартал. У результаті атаки пошкоджені медичні та навчальні заклади, комунальне підприємство, приватні будинки й дві багатоповерхівки.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: На відео видно, що в одній із багатоповерхівок зруйновані верхні поверхи.

Реклама:

Постраждали четверо людей, двоє госпіталізовані.

Нагадаємо: Окупанти вранці 27 квітня скинули дві авіабомби на приватний сектор Костянтинівки Донецької області – троє цивільних загинули, ще четверо поранено.

Херсонобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Мальта продавала паспорти підсанкційним росіянам – FT
фотоРосіяни скинули КАБи на Костянтинівку – троє цивільних загинули
відеоЗбили 11 російських ракет за дві хвилини: Повітряні сили розповіли про роботу розрахунку Nasams
ЗМІ: У Трампа вже готують план на наступні 100 днів президентства
відеоУ Ванкувері автомобіль влетів у натовп на фестивалі, є загиблі
ППО вдалося збити понад третину зі 149 російських ударних безпілотників
Усі новини...
Херсон
ГУР викрило окупантів, які вивезли майже 360 тисяч архівних документів з Херсона
РФ атакувала дронами лікарню у Херсоні: шестеро постраждалих
Росіяни атакували Миколаїв ракетами, а Херсон – з артилерії: один поранений
Останні новини
15:52
відеоРФ скинула два КАБи на Херсон – у багатоповерхівці зруйновані верхні поверхи
15:36
Держкіно віддасть фірмі дружини депутата Київради 17 млн за комедію
15:17
У 5 разів дорожче, ніж очікувалося: на аукціоні продали лист з "Титаніка", відправлений перед трощею
15:08
У Києві відбувся футбольний турнір пам'яті активіста і військового Петриченка
14:56
Хто заснував могутнє місто-державу Карфаген? Науковці переглянули уявлення, що існували 2000 років
14:54
Мальта продавала паспорти підсанкційним росіянам – FT
14:41
За тиждень Нацбанк продав 619 мільйонів доларів
14:26
фотоРосіяни скинули КАБи на Костянтинівку – троє цивільних загинули
13:58
У Румунії стартує в чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні IА за участі збірної України
13:50
фотоДвоє поліцейських постраждали під час атаки на Житомирщину – ОВА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: