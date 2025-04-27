РФ скинула два КАБи на Херсон – у багатоповерхівці зруйновані верхні поверхи
Неділя, 27 квітня 2025, 15:52
Близько 10-ї ранку окупанти скинули два КАБи на житловий квартал. У результаті атаки пошкоджені медичні та навчальні заклади, комунальне підприємство, приватні будинки й дві багатоповерхівки.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: На відео видно, що в одній із багатоповерхівок зруйновані верхні поверхи.
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Постраждали четверо людей, двоє госпіталізовані.
Нагадаємо: Окупанти вранці 27 квітня скинули дві авіабомби на приватний сектор Костянтинівки Донецької області – троє цивільних загинули, ще четверо поранено.