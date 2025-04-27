РФ сбросила два КАБа на Херсон - в многоэтажке разрушены верхние этажи
Воскресенье, 27 апреля 2025, 15:52
Около 10 утра оккупанты сбросили два КАБа на жилой квартал. В результате атаки повреждены медицинские и учебные заведения, коммунальное предприятие, частные дома и две многоэтажки.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: На видео видно, что в одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.
Реклама:
Пострадали четыре человека, двое госпитализированы.
Напомним: Оккупанты утром 27 апреля сбросили две авиабомбы на частный сектор Константиновки - трое гражданских погибли, еще четверо ранены.