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РФ сбросила два КАБа на Херсон - в многоэтажке разрушены верхние этажи

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 апреля 2025, 15:52
РФ сбросила два КАБа на Херсон - в многоэтажке разрушены верхние этажи
скриншот

Около 10 утра оккупанты сбросили два КАБа на жилой квартал. В результате атаки повреждены медицинские и учебные заведения, коммунальное предприятие, частные дома и две многоэтажки.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: На видео видно, что в одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.

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Пострадали четыре человека, двое госпитализированы.

Напомним: Оккупанты утром 27 апреля сбросили две авиабомбы на частный сектор Константиновки - трое гражданских погибли, еще четверо ранены.

Херсонобстрел
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