Лавров відмовив США в ідеї контролювати ЗАЕС

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що окупована Росією Запорізька АЕС нібито "перебуває в надійних руках" і відкинув можливість "змін" в управлінні станцією.

Джерело: Лавров в інтерв'ю CBS news, текст якого опубліковано в неділю на сайті МЗС РФ

Деталі: Журналістка попросила Лаврова прокоментувати пропозицію президента США Дональда Трампа про можливе спільне управління ЗАЕС США та Україною, про яку раніше писали ЗМІ.

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Пряма мова Лаврова: "Ні, ми не отримували такої пропозиції, а якщо й отримаємо, то пояснимо, що управління Запорізької АЕС перебуває у віданні російської державної корпорації "Росатом", під наглядом персоналу МАГАТЕ, який постійно присутній на майданчику і здійснює моніторинг.

Що якщо не зважати на постійні спроби України атакувати станцію і створити ядерну катастрофу в Європі та Україні, то вимоги безпеки повністю виконуються. АЕС у надійних руках".

Деталі: На уточнювальне запитання, чи означає це відмову від пропозиції США про контроль над станцією, Лавров сказав: "Не думаю, що можливі будь-які зміни".

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Він також заявив, що удари по Києву в ніч на 24 квітня нібито завдавалися по об'єктах, що використовуються військовими, і Росія продовжить такі удари.

"Якщо це була ціль (у Києві – ред.), яку використовували українські військові, то Міністерство оборони і командири на місцях мають право атакувати такі цілі... Ми продовжуватимемо завдавати ударів по об'єктах, які використовують українські військові, найманці з іноземних держав та інструктори, яких європейці офіційно спрямували для допомоги в нанесенні ударів по російських цивільних об'єктах", – сказав Лавров.

Він також назвав приналежність окупованого Росією Криму "справою вирішеною", тому що "Росія не веде переговори про цілісність своєї території", і Трамп нібито "це розуміє".

Що передувало: 24 квітня видання Bloomberg писало, що США хочуть, щоб Росія повернула під контроль України Запорізьку АЕС. Потім станція, за планом адміністрації Трампа, має перейти під американський контроль, щоб постачати електроенергією міста, які перебувають як під контролем України, так і під російською окупацією.

25 квітня агенція Reuters також написала про американську пропозицію для припинення війни, що передбачає відновлення Україною контролю над Запорізькою АЕС, передавши контроль та адміністрування станції США, з постачанням електроенергії обом сторонам.

26 квітня Reuters опублікував пропозиції щодо припинення війни, передані американській стороні українськими та європейськими офіційними особами на переговорах у Лондоні. Вони передбачають, що Україна відновлює контроль над ЗАЕС за участю США, а також над Каховською греблею.

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