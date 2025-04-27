Лавров отказал США в идее контролировать ЗАЭС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что оккупированная Россией Запорожская АЭС якобы "находится в надежных руках" и отверг возможность "изменений" в управлении станцией.

Источник: Лавров в интервью CBS news, текст которого опубликован в воскресенье на сайте МИД РФ

Детали: Журналистка попросила Лаврова прокомментировать предложение президента США Дональда Трампа о возможном совместном управлении ЗАЭС США и Украиной, о котором ранее писали СМИ.

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Прямая речь Лаврова: "Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации "Росатом", под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг.

Что если не считать постоянных попыток Украины атаковать станцию и создать ядерную катастрофу в Европе и на Украине, то требования безопасности полностью выполняются. АЭС в надежных руках".

Детали: На уточняющий вопрос, означает ли это отказ от предложения США о контроле над станцией, Лавров сказал: "Не думаю, что возможны какие-либо изменения".

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Он также заявил, что удары по Киеву в ночь на 24 апреля якобы наносились по объектам, используемых военными, и Россия продолжит такие удары.

"Если это была цель (в Киеве – ред.), которая использовалась украинскими военными, то Министерство обороны и командиры на местах имеют право атаковать такие цели… Мы будем продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными, наемниками из иностранных государств и инструкторами, которых европейцы официально направили для помощи в нанесении ударов по российским гражданским объектам", – сказал Лавров.

Он также назвал принадлежность оккупированного Россией Крыма "делом решенным", потому что "Россия не ведет переговоры о целостности своей территории", и Трамп якобы "это понимает".

Что предшествовало: 24 апреля издание Bloomberg писало, что США хотят, чтобы Россия вернула под контроль Украины Запорожскую АЭС. Затем станция, по плану администрации Трампа, должна перейти под американский контроль, чтобы снабжать электроэнергией города, которые находятся как под контролем Украины, так и под российской оккупацией.

25 апреля агентство Reuters также написало об американском предложении для прекращения войны, которое предусматривает восстановление Украиной контроля над Запорожской АЭС, передав контроль и администрирование станции США, с поставками электроэнергии обеим сторонам.

26 апреля Reuters опубликовал предложения по прекращению войны, переданные американской стороне украинскими и европейскими официальными лицами на переговорах в Лондоне. Они предусматривают, что Украина восстанавливает контроль над ЗАЭС с участием США, а также над Каховской плотиной.

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