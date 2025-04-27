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Вибух у порту Ірану: вже понад 40 загиблих і 1200 поранених

Катерина ТищенкоНеділя, 27 квітня 2025, 20:42
Вибух у порту Ірану: вже понад 40 загиблих і 1200 поранених
дим після вибуху й пожежі в порту Ірану, фото Anadolu via Getty Images

Кількість жертв потужного вибуху в найбільшому комерційному порту Ірану Шахід Раджаї біля міста Бандар-Аббас, що стався 26 квітня, зросла щонайменше до 40 осіб, понад 1200 людей дістали поранення.

Джерело: Reuters із посиланням на державні ЗМІ Ірану

Деталі: Суботній вибух стався на ділянці порту Шахід Раджаї, вибивши шибки на кілька кілометрів навколо, зірвавши металеві смуги з морських контейнерів і серйозно пошкодивши товари, що знаходилися всередині, повідомляють державні ЗМІ.

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Інцидент стався в той час, коли Іран проводив третій раунд ядерних переговорів зі Сполученими Штатами в Омані.

За повідомленнями державних ЗМІ, станом на вечір неділі пожежі продовжували спалахувати в різних частинах постраждалого району, а гелікоптери і пожежники продовжували гасити їх.

У неділю зранку голова іранського Товариства Червоного Півмісяця повідомив державним ЗМІ, що пожежу загасили на 90%, а офіційні особи заявили, що портову діяльність відновили в непошкоджених частинах Шахід Раджаї.

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Підозрюється, що причиною вибуху стали хімічні речовини в порту, але точна причина не була встановлена.

Міністерство оборони Ірану спростувало повідомлення міжнародних ЗМІ про те, що вибух може бути пов'язаний з неправильним поводженням з твердим паливом, яке використовується в ракетах. Речник міністерства заявив державному телебаченню, що ці повідомлення "узгоджуються з ворожою психологією", заявивши, що територія, на якій стався вибух, не містила жодного військового вантажу.

Агентство Associated Press із посиланням на британську охоронну фірму Ambrey повідомило, що в березні порт отримав перхлорат натрію, який використовується для приведення в рух балістичних ракет і неправильне поводження з яким могло призвести до вибуху.

Газета Financial Times повідомила в січні про відправку двох іранських суден з Китаю, що містили достатню кількість інгредієнта для приведення в рух 260 ракет середньої дальності, допомагаючи Тегерану поповнити свої запаси після прямих ракетних атак на Ізраїль у 2024 році.

Що передувало: Потужний вибух і пожежа сталися в суботу зранку в порту на півдні Ірану.

Згодом стало відомо, що кількість поранених внаслідок вибуху й пожежі в найбільшому комерційному порту Ірану Шахід Раджаї зросла до понад 750, щонайменше 8 людей загинули.

Іранвибух
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