Взрыв в порту Ирана: уже более 40 погибших и 1200 раненых

дым после взрыва и пожара в порту Ирана, фото Anadolu via Getty Images

Количество жертв мощного взрыва в крупнейшем коммерческом порту Ирана Шахид Раджаи возле города Бандар-Аббас, произошедшего 26 апреля, возросло по меньшей мере до 40 человек, более 1200 человек получили ранения.

Источник: Reuters со ссылкой на государственные СМИ Ирана

Детали: Субботний взрыв произошел на участке порта Шахид Раджаи, выбив стекла на несколько километров вокруг, сорвав металлические полосы с морских контейнеров и серьезно повредив товары, находившиеся внутри, сообщают государственные СМИ.

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Инцидент произошел в то время, когда Иран проводил третий раунд ядерных переговоров с Соединенными Штатами в Омане.

По сообщениям государственных СМИ, по состоянию на вечер воскресенья пожары продолжали вспыхивать в разных частях пострадавшего района, а вертолеты и пожарные продолжали тушить их.

В воскресенье утром глава иранского Общества Красного Полумесяца сообщил государственным СМИ, что пожар потушили на 90%, а официальные лица заявили, что портовую деятельность возобновили в неповрежденных частях Шахид Раджаи.

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Подозревается, что причиной взрыва стали химические вещества в порту, но точная причина не была установлена.

Министерство обороны Ирана опровергло сообщения международных СМИ о том, что взрыв может быть связан с неправильным обращением с твердым топливом, которое используется в ракетах. Представитель министерства заявил государственному телевидению, что эти сообщения "согласуются с враждебной психологией", заявив, что территория, на которой произошел взрыв, не содержала никакого военного груза.

Агентство Associated Press со ссылкой на британскую охранную фирму Ambrey сообщило, что в марте порт получил перхлорат натрия, который используется для приведения в движение баллистических ракет и неправильное обращение с которым могло привести к взрыву.

Газета Financial Times сообщила в январе об отправке двух иранских судов из Китая, содержавших достаточное количество ингредиента для приведения в движение 260 ракет средней дальности, помогая Тегерану пополнить свои запасы после прямых ракетных атак на Израиль в 2024 году.

Что предшествовало: Мощный взрыв и пожар произошли в субботу утром в порту на юге Ирана.

Позже стало известно, что количество раненых в результате взрыва и пожара в крупнейшем коммерческом порту Ирана Шахид Раджаи возросло до более 750, по меньшей мере 8 человек погибли.