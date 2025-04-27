Шмигаль заявив, що домовився з США не зараховувати вже надану допомогу в угоді про надра

Шмигаль і Бессент під час зустрічі в США 23 квітня, фото з Telegram Шмигаля

Прем'єр Денис Шмигаль після зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом заявив, що в угоді про надра між Україною та США не буде зараховуватися допомога Україні, надана Сполученими Штатами до підписання угоди.

Джерело: Шмигаль у Telegram за підсумками візиту до США

Пряма мова: "Важлива зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом, на якій окремою темою розмови була угода між нашими країнами.

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Над документом працюють юридичні команди. Маємо хороший прогрес. Головне – чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою парламентом.

Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання".

Передісторія:

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Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Вашингтона 23 квітня зустрівся з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і обговорив прогрес в укладенні так званої "угоди про надра".

17 квітня Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом народам.

Угода, згідно з меморандумом, передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України, причому робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.

25 квітня президент США Дональд Трамп зажадав від України якнайшвидшого підписання угоди про використання корисних копалин.

Деталі читайте в матеріалі: Швидкі мінерали. Про що домовилися Україна та США у новому меморандумі про надра.