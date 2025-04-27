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Шмигаль заявив, що домовився з США не зараховувати вже надану допомогу в угоді про надра

Катерина ТищенкоНеділя, 27 квітня 2025, 21:53
Шмигаль заявив, що домовився з США не зараховувати вже надану допомогу в угоді про надра
Шмигаль і Бессент під час зустрічі в США 23 квітня, фото з Telegram Шмигаля

Прем'єр Денис Шмигаль після зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом заявив, що в угоді про надра між Україною та США не буде зараховуватися допомога Україні, надана Сполученими Штатами до підписання угоди.

Джерело: Шмигаль у Telegram за підсумками візиту до США

Пряма мова: "Важлива зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом, на якій окремою темою розмови була угода між нашими країнами.

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Над документом працюють юридичні команди. Маємо хороший прогрес. Головне – чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою парламентом.

Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання".

Передісторія:

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  • Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Вашингтона 23 квітня зустрівся з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і обговорив прогрес в укладенні так званої "угоди про надра".
  • 17 квітня Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом народам.
  • Угода, згідно з меморандумом, передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України, причому робота над угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.
  • 25 квітня президент США Дональд Трамп зажадав від України якнайшвидшого підписання угоди про використання корисних копалин.

Деталі читайте в матеріалі: Швидкі мінерали. Про що домовилися Україна та США у новому меморандумі про надра.

Шмигаль США
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