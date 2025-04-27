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Шмыгаль заявил, что договорился с США не засчитывать уже оказанную помощь в соглашении о недрах

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 апреля 2025, 21:53
Шмыгаль заявил, что договорился с США не засчитывать уже оказанную помощь в соглашении о недрах
Шмыгаль и Бессент во время встречи в США 23 апреля, фото из Telegram Шмыгаля

Премьер Денис Шмыгаль после встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом заявил, что в соглашении о недрах между Украиной и США не будет засчитываться помощь Украине, предоставленная Соединенными Штатами до подписания соглашения.

Источник: Шмыгаль в Telegram по итогам визита в США

Прямая речь: "Важная встреча с министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой разговора было соглашение между нашими странами.

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Над документом работают юридические команды. Есть хороший прогресс. Главное – четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно должно обязательно быть ратифицировано парламентом.

Достигнута договоренность, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до его подписания".

Предыстория:

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  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Вашингтон 23 апреля встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом и обсудил прогресс в заключении так называемого "соглашения о недрах".
  • 17 апреля Украина и США подписали меморандум, который свидетельствует о намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим народам.
  • Соглашение, согласно меморандуму, предусматривает создание Фонда инвестиций в восстановление Украины, причем работа над соглашением не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины.
  • 25 апреля президент США Дональд Трамп потребовал от Украины скорейшего подписания соглашения об использовании полезных ископаемых.

Детали читайте в материале: Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах.

ШмыгальСША
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