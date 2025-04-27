Шмыгаль заявил, что договорился с США не засчитывать уже оказанную помощь в соглашении о недрах
Премьер Денис Шмыгаль после встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом заявил, что в соглашении о недрах между Украиной и США не будет засчитываться помощь Украине, предоставленная Соединенными Штатами до подписания соглашения.
Источник: Шмыгаль в Telegram по итогам визита в США
Прямая речь: "Важная встреча с министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой разговора было соглашение между нашими странами.
Над документом работают юридические команды. Есть хороший прогресс. Главное – четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно должно обязательно быть ратифицировано парламентом.
Достигнута договоренность, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до его подписания".
Предыстория:
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Вашингтон 23 апреля встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом и обсудил прогресс в заключении так называемого "соглашения о недрах".
- 17 апреля Украина и США подписали меморандум, который свидетельствует о намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим народам.
- Соглашение, согласно меморандуму, предусматривает создание Фонда инвестиций в восстановление Украины, причем работа над соглашением не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины.
- 25 апреля президент США Дональд Трамп потребовал от Украины скорейшего подписания соглашения об использовании полезных ископаемых.
Детали читайте в материале: Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах.