Шмыгаль заявил, что договорился с США не засчитывать уже оказанную помощь в соглашении о недрах

Шмыгаль и Бессент во время встречи в США 23 апреля, фото из Telegram Шмыгаля

Премьер Денис Шмыгаль после встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом заявил, что в соглашении о недрах между Украиной и США не будет засчитываться помощь Украине, предоставленная Соединенными Штатами до подписания соглашения.

Источник: Шмыгаль в Telegram по итогам визита в США

Прямая речь: "Важная встреча с министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой разговора было соглашение между нашими странами.

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Над документом работают юридические команды. Есть хороший прогресс. Главное – четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно должно обязательно быть ратифицировано парламентом.

Достигнута договоренность, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до его подписания".

Предыстория:

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Вашингтон 23 апреля встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом и обсудил прогресс в заключении так называемого "соглашения о недрах".

17 апреля Украина и США подписали меморандум, который свидетельствует о намерении финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим народам.

Соглашение, согласно меморандуму, предусматривает создание Фонда инвестиций в восстановление Украины, причем работа над соглашением не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины.

25 апреля президент США Дональд Трамп потребовал от Украины скорейшего подписания соглашения об использовании полезных ископаемых.

Детали читайте в материале: Быстрые минералы. О чем договорились Украина и США в новом меморандуме о недрах.