DeepStatе: Росіяни окупували Надіївку на Донеччині

За інформацією аналітичного проєкту DeepStatе, російська армія змогла захопити село Надіївка, що розташоване у Донецькій області.

Джерело: DeepStatе

Дослівно: "Ворог окупував Надіївку".

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Деталі: Від Надіївки до Покровська приблизно 29 кілометрів, і російські війська продовжують намагатися прорватися до міста.

Довідково: Згідно з інформацією з Вікіпедії, Надіївка – селище Покровської міської громади Покровського району Донецької області, в Україні. За даними перепису 2001 року населення селища становило 325 осіб, із них 84 % зазначили рідною мовою українську та 14,46 % – російську.