DeepStatе: Россияне оккупировали Надиевку в Донецкой области

По информации аналитического проекта DeepStatе, российская армия смогла захватить село Надеевка, расположенное в Донецкой области.

Источник: DeepStatе

Дословно: "Враг оккупировал Надиевку".

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Детали: От Надиевки до Покровска примерно 29 километров, и российские войска продолжают пытаться прорваться в город.

Справочно: Согласно информации из Википедии, Надиевка – поселок Покровской городской громады Покровского района Донецкой области, в Украине. По данным переписи 2001 года население поселка составляло 325 человек, из них 84 % отметили родным языком украинский и 14,46 % – русский.