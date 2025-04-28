DeepStatе: Россияне оккупировали Надиевку в Донецкой области
Понедельник, 28 апреля 2025, 01:10
По информации аналитического проекта DeepStatе, российская армия смогла захватить село Надеевка, расположенное в Донецкой области.
Источник: DeepStatе
Дословно: "Враг оккупировал Надиевку".
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Детали: От Надиевки до Покровска примерно 29 километров, и российские войска продолжают пытаться прорваться в город.
Справочно: Согласно информации из Википедии, Надиевка – поселок Покровской городской громады Покровского района Донецкой области, в Украине. По данным переписи 2001 года население поселка составляло 325 человек, из них 84 % отметили родным языком украинский и 14,46 % – русский.