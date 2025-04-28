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DeepStatе: Россияне оккупировали Надиевку в Донецкой области

Степан ГафткоПонедельник, 28 апреля 2025, 01:10
DeepStatе: Россияне оккупировали Надиевку в Донецкой области
Фото: карта DeepState

По информации аналитического проекта DeepStatе, российская армия смогла захватить село Надеевка, расположенное в Донецкой области. 

Источник: DeepStatе

Дословно: "Враг оккупировал Надиевку".

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Детали: От Надиевки до Покровска примерно 29 километров, и российские войска продолжают пытаться прорваться в город.

Справочно: Согласно информации из Википедии, Надиевка – поселок Покровской городской громады Покровского района Донецкой области, в Украине. По данным переписи 2001 года население поселка составляло 325 человек, из них 84 % отметили родным языком украинский и 14,46 % – русский.

российско-украинская войнаоккупацияДонецкая область
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