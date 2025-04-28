Лідер Північної Кореї повідомив про направлення своїх військ в Росію – Yonhap

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив направлення військ до Росії для війни проти України, заявивши, що це відповідає положенням Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ.

Джерело: агенство Yonhap з посиланням на Північнокорейське центральне інформаційне агентство (KCNA)

Деталі: В КНДР заявили, що військові були направлені до РФ "за наказом" лідера КНДР Кім Чен Ина відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою.

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"Після того, як було встановлено, що ситуація відповідає умовам для застосування договору про всеосяжне стратегічне партнерство з Росією, товариш Кім Чен Ин ухвалив рішення про участь наших збройних сил у війні та повідомив про це російську сторону", – йдеться у повідомленні KCNA.

У своїй заяві КНДР також підтвердила участь своїх військ у боях у Курській області Росії.

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