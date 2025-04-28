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Лідер Північної Кореї повідомив про направлення своїх військ в Росію – Yonhap

Іван Д'яконовПонеділок, 28 квітня 2025, 01:40
Лідер Північної Кореї повідомив про направлення своїх військ в Росію – Yonhap
Володимир путін і Кім Чен Ин. Фото: Getty Images

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив направлення військ до Росії для війни проти України, заявивши, що це відповідає положенням Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ. 

Джерело: агенство Yonhap з посиланням на Північнокорейське центральне інформаційне агентство (KCNA)

Деталі: В КНДР заявили, що військові були направлені до РФ "за наказом" лідера КНДР Кім Чен Ина відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою.

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"Після того, як було встановлено, що ситуація відповідає умовам для застосування договору про всеосяжне стратегічне партнерство з Росією, товариш Кім Чен Ин ухвалив рішення про участь наших збройних сил у війні та повідомив про це російську сторону", – йдеться у повідомленні KCNA.

У своїй заяві КНДР також підтвердила участь своїх військ у боях у Курській області Росії.

Передісторія: 

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  • У звіті аналітичного центру Південнокорейського інституту аналізу оборони (KIDA) йдеться, що участь Північної Кореї у війні Росії проти України принесла її економіці понад 20 мільярдів доларів.
  • Згідно з розслідуванням агентства Reuters у співпраці з Британським аналітичним центром Open Source Centre (OSC), КНДР за останні 20 місяців передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України. Постачання відбуваються масово й системно – морськими та залізничними маршрутами, що суттєво зміцнило військові можливості російської армії.
  • За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), "Північна Корея використовує війну в Україні як плацдарм для випробування власного військового потенціалу".

Північна Кореяросійсько-українська війнаРосіяКНДР
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