Лидер Северной Кореи сообщил о направлении своих войск в Россию – Yonhap
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил направление войск в Россию для войны против Украины, заявив, что это соответствует положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.
Источник: агенство Yonhap со ссылкой на Северокорейское центральное информационное агентство (KCNA)
Детали: В КНДР заявили, что военные были направлены в РФ "по приказу" лидера КНДР Ким Чен Ына в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.
"После того, как было установлено, что ситуация соответствует условиям для применения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, товарищ Ким Чен Ын принял решение об участии наших вооруженных сил в войне и сообщил об этом российской стороне", – говорится в сообщении KCNA.
В своем заявлении КНДР также подтвердила участие своих войск в боях в Курской области России.
Предыстория:
- В отчете аналитического центра Южнокорейского института анализа обороны (KIDA) говорится, что участие Северной Кореи в войне России против Украины принесло ее экономике более 20 миллиардов долларов.
- Согласно расследованию агентства Reuters в сотрудничестве с Британским аналитическим центром Open Source Centre (OSC), КНДР за последние 20 месяцев передала России не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины. Поставки происходят массово и системно – морскими и железнодорожными маршрутами, что существенно укрепило военные возможности российской армии.
- По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), "Северная Корея использует войну в Украине как плацдарм для испытания собственного военного потенциала".