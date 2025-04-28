Лидер Северной Кореи сообщил о направлении своих войск в Россию – Yonhap

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил направление войск в Россию для войны против Украины, заявив, что это соответствует положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.

Источник: агенство Yonhap со ссылкой на Северокорейское центральное информационное агентство (KCNA)

Детали: В КНДР заявили, что военные были направлены в РФ "по приказу" лидера КНДР Ким Чен Ына в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.

Реклама:

"После того, как было установлено, что ситуация соответствует условиям для применения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, товарищ Ким Чен Ын принял решение об участии наших вооруженных сил в войне и сообщил об этом российской стороне", – говорится в сообщении KCNA.

В своем заявлении КНДР также подтвердила участие своих войск в боях в Курской области России.

Предыстория:

РЕКЛАМА: