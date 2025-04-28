Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лидер Северной Кореи сообщил о направлении своих войск в Россию – Yonhap

Иван ДьяконовПонедельник, 28 апреля 2025, 01:40
Лидер Северной Кореи сообщил о направлении своих войск в Россию – Yonhap
Владимир Путин и Ким Чен Ын и Ким Чен Ын. Фото: Getty Images

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил направление войск в Россию для войны против Украины, заявив, что это соответствует положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.

Источник: агенство Yonhap со ссылкой на Северокорейское центральное информационное агентство (KCNA)

Детали: В КНДР заявили, что военные были направлены в РФ "по приказу" лидера КНДР Ким Чен Ына в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.

Реклама:

"После того, как было установлено, что ситуация соответствует условиям для применения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, товарищ Ким Чен Ын принял решение об участии наших вооруженных сил в войне и сообщил об этом российской стороне", – говорится в сообщении KCNA.

В своем заявлении КНДР также подтвердила участие своих войск в боях в Курской области России.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • В отчете аналитического центра Южнокорейского института анализа обороны (KIDA) говорится, что участие Северной Кореи в войне России против Украины принесло ее экономике более 20 миллиардов долларов.
  • Согласно расследованию агентства Reuters в сотрудничестве с Британским аналитическим центром Open Source Centre (OSC), КНДР за последние 20 месяцев передала России не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины. Поставки происходят массово и системно – морскими и железнодорожными маршрутами, что существенно укрепило военные возможности российской армии.
  • По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), "Северная Корея использует войну в Украине как плацдарм для испытания собственного военного потенциала".

Северная Кореяроссийско-украинская войнаРосcияКНДР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Лидер Северной Кореи сообщил о направлении своих войск в Россию – Yonhap
Шмыгаль заявил, что договорился с США не засчитывать уже оказанную помощь в соглашении о недрах
Зеленский: Россия пытается обмануть США и дальше затягивать войну
Взрыв в порту Ирана: уже более 40 погибших и 1200 раненых
Темпы падения поддержки Трампа побили 70-летний рекорд – CNN
Мальта продавала паспорта подсанкционным россиянам – FT
Все новости...
Северная Корея
Зеленский: Предварительно, РФ ударила по Киеву северокорейской ракетой
Южная Корея запустила 4-й из 5 запланированных спутников, чтобы следить за КНДР
Участие Северной Кореи в войне России против Украины принесло ей более 20 миллиардов долларов
Последние новости
02:18
С тех пор как предложено прекращение огня, РФ применила 8,5 тыс. авиабомб – Зеленский
01:59
Кениец Саве стал победителем Лондонского марафона
01:40
Лидер Северной Кореи сообщил о направлении своих войск в Россию – Yonhap
01:10
DeepStatе: Россияне оккупировали Надиевку в Донецкой области
01:01
В США тяжелобольного ребенка-гражданина депортировали вместе с матерью в Гондурас – CNN
00:41
Украина до конца апреля получит 400 тысяч снарядов благодаря чешской инициативе
00:16
Как правильно выбрать солнцезащиту для детей и почему нужно наносить SPF на кожу малышей
23:56
"Большая удача": украинские полярники показали "неуловимых" антарктических полосатов
23:55
"Днепр" обыграл "Киев-Баскет" в первом матче финальной серии баскетбольной Суперлиги
23:46
Во время марафона в Лондоне задержали пропалестинских протестующих, вмешавшихся с акцией
Все новости...
Реклама:
Реклама: