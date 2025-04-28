Трамп заявив, що Путін повинен припинити стріляти і підписати угоду

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування через російський ракетний удар по Києву і невпевненість щодо намірів Путіна припинити війну.

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами перед посадкою на борт Air Force One

Деталі: Трамп висловив своє розчарування щодо правителя Росії Володимира Путіна через ракетний удар по Києву і заявив, що не може впевнено сказати, чи серйозно російський лідер налаштований на припинення війни.

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"Я думаю, що зустріч пройшла добре. Подивимося, що буде в найближчі кілька днів. Ми, ймовірно, багато чого дізнаємося. Я був дуже розчарований тим, що ракети летіли з боку Росії", – сказав Трамп, від’їжджаючи з Нью-Джерсі.

За його словами, Путін має продемонструвати готовність припинити війну.

"Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду", – сказав Трамп.

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"У нас є основа для угоди, я вірю, і я хочу, щоб він її підписав, щоб усе закінчилося, і просто повернувся до нормального життя", – додав він.

Коментуючи свою 15-хвилинну зустріч з Володимиром Зеленським у Ватикані Трамп наголосив, що український президент прагне зробити все можливе для своєї країни.

Пряма мова: "Це була чудова зустріч. Він хоче зробити щось добре для своєї країни. Він наполегливо працює. Що станеться далі – побачимо. Він сказав мені, що йому потрібно більше зброї. Але він говорив це від самого початку".

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