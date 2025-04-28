Трамп заявив, що Путін повинен припинити стріляти і підписати угоду
Президент США Дональд Трамп висловив розчарування через російський ракетний удар по Києву і невпевненість щодо намірів Путіна припинити війну.
Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами перед посадкою на борт Air Force One
Деталі: Трамп висловив своє розчарування щодо правителя Росії Володимира Путіна через ракетний удар по Києву і заявив, що не може впевнено сказати, чи серйозно російський лідер налаштований на припинення війни.
"Я думаю, що зустріч пройшла добре. Подивимося, що буде в найближчі кілька днів. Ми, ймовірно, багато чого дізнаємося. Я був дуже розчарований тим, що ракети летіли з боку Росії", – сказав Трамп, від’їжджаючи з Нью-Джерсі.
За його словами, Путін має продемонструвати готовність припинити війну.
"Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду", – сказав Трамп.
"У нас є основа для угоди, я вірю, і я хочу, щоб він її підписав, щоб усе закінчилося, і просто повернувся до нормального життя", – додав він.
Коментуючи свою 15-хвилинну зустріч з Володимиром Зеленським у Ватикані Трамп наголосив, що український президент прагне зробити все можливе для своєї країни.
Пряма мова: "Це була чудова зустріч. Він хоче зробити щось добре для своєї країни. Він наполегливо працює. Що станеться далі – побачимо. Він сказав мені, що йому потрібно більше зброї. Але він говорив це від самого початку".
Передісторія:
- 26 квітня президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у Римі на полях офіційних заходів у рамках похорону Папи Римського Франциска.
- Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі також назвали зустріч дуже продуктивною.