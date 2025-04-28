Трамп заявил, что Путин должен прекратить стрелять и подписать соглашение

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование из-за российского ракетного удара по Киеву и неуверенность относительно намерений Путина прекратить войну.

Источник: Трамп во время общения с журналистами перед посадкой на борт Air Force One

Детали: Трамп выразил свое разочарование относительно правителя России Владимира Путина из-за ракетного удара по Киеву и заявил, что не может уверенно сказать, серьезно ли российский лидер настроен на прекращение войны.

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"Я думаю, что встреча прошла хорошо. Посмотрим, что будет в ближайшие несколько дней. Мы, вероятно, многое узнаем. Я был очень разочарован тем, что ракеты летели со стороны России", – сказал Трамп, уезжая из Нью-Джерси.

По его словам, Путин должен продемонстрировать готовность прекратить войну.

"Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение", – сказал Трамп.

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"У нас есть основа для соглашения, я верю, и я хочу, чтобы он его подписал, чтобы все закончилось, и просто вернулся к нормальной жизни", – добавил он.

Комментируя свою 15-минутную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане Трамп отметил, что украинский президент стремится сделать все возможное для своей страны.

Прямая речь: "Это была замечательная встреча. Он хочет сделать что-то хорошее для своей страны. Он упорно работает. Что произойдет дальше – увидим. Он сказал мне, что ему нужно больше оружия. Но он говорил это с самого начала".

Детали: При этом президент США считает, что Зеленский стал "спокойнее" и более заинтересованным в достижении мирного соглашения.

Трамп в частности заявил, что Зеленский готов отказаться от Крыма.

"Я думаю, это так", – сказал Трамп.

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