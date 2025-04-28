ISW: Використання дронів розширює сірі зони та зони боїв на передньому краї фронту
У 2024 році спірні сірі зони на фронті становили від 500 метрів до двох кілометрів у глибину, але завдяки більш інтенсивному використанню безпілотників вони розширились до п’яти-семи кілометрів у деяких районах.
Джерело: звіт Інституту вивчення війни (ISW)
Дослівно: "Безперервні технологічні інновації та адаптація на полі бою дедалі більше перетворюють характер сучасної звичайної війни в Україні на війну, яка передусім включає "далекий дистанційний бій"".
Деталі: Як зазначається у звіті ISW з посиланням на українських військових, російські війська покращують свої безпілотні системи та копіюють тактики України, використовуючи безпілотники для перехоплення ворожих апаратів і мінування з відстані.
Українські ж сили ефективно застосовують безпілотники для захисту важливих ділянок фронту, що також дозволяє зменшити потребу в людях і техніці.
В ISW підкреслили, що, як українські, так і російські сили все частіше застосовують волоконно-оптичні безпілотники для атак на позиції супротивника, а в останні місяці успішно використовують безпілотники з оглядом від першої особи (FPV) для перехоплення великих розвідувальних апаратів.
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Нагадаємо:
- 7 вересня 2024 року CNN повідомило, що українські військові використовують проти окупантів на полі бою вогнеметні "безпілотники-дракони" із розплавленим металом.
- У квітні Путін заявив, що в російських військах бракує FPV-дронів і закликав нарощувати виробництво техніки для продовження військових дій.