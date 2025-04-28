ISW: Використання дронів розширює сірі зони та зони боїв на передньому краї фронту

У 2024 році спірні сірі зони на фронті становили від 500 метрів до двох кілометрів у глибину, але завдяки більш інтенсивному використанню безпілотників вони розширились до п’яти-семи кілометрів у деяких районах.

Джерело: звіт Інституту вивчення війни (ISW)

Дослівно: "Безперервні технологічні інновації та адаптація на полі бою дедалі більше перетворюють характер сучасної звичайної війни в Україні на війну, яка передусім включає "далекий дистанційний бій"".

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Деталі: Як зазначається у звіті ISW з посиланням на українських військових, російські війська покращують свої безпілотні системи та копіюють тактики України, використовуючи безпілотники для перехоплення ворожих апаратів і мінування з відстані.

Українські ж сили ефективно застосовують безпілотники для захисту важливих ділянок фронту, що також дозволяє зменшити потребу в людях і техніці.

В ISW підкреслили, що, як українські, так і російські сили все частіше застосовують волоконно-оптичні безпілотники для атак на позиції супротивника, а в останні місяці успішно використовують безпілотники з оглядом від першої особи (FPV) для перехоплення великих розвідувальних апаратів.

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