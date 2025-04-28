ISW: Использование дронов расширяет серые зоны и зоны боев на переднем крае фронта

В 2024 году спорные серые зоны на фронте составляли от 500 метров до двух километров в глубину, но благодаря более интенсивному использованию беспилотников они расширились до пяти-семи километров в некоторых районах.

Источник: отчет Института изучения войны (ISW)

Дословно: "Непрерывные технологические инновации и адаптация на поле боя все больше превращают характер современной обычной войны в Украине в войну, которая прежде всего включает "дальний дистанционный бой"".

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Детали: Как отмечается в отчете ISW со ссылкой на украинских военных, российские войска улучшают свои беспилотные системы и копируют тактики Украины, используя беспилотники для перехвата вражеских аппаратов и минирования с расстояния.

Украинские же силы эффективно применяют беспилотники для защиты важных участков фронта, что также позволяет уменьшить потребность в людях и технике.

В ISW подчеркнули, что, как украинские, так и российские силы все чаще применяют волоконно-оптические беспилотники для атак на позиции противника, а в последние месяцы успешно используют беспилотники с обзором от первого лица (FPV) для перехвата крупных разведывательных аппаратов.

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Напомним: