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У Канаді 28 квітня обирають новий парламент і премʼєр-міністра

Степан ГафткоПонеділок, 28 квітня 2025, 06:53
У Канаді 28 квітня обирають новий парламент і премʼєр-міністра
Торонто - найбільше за населенням місто Канади, фото з Вікіпедії

За підсумками дострокових парламентських виборів у Канаді буде сформовано новий уряд і призначено нового премʼєр-міністра, час роботи виборчих дільниць різнитиметься, залежно від регіону, але вони будуть відкритими протягом 12 годин.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: У Канаді на федеральному рівні зареєстровано 16 партій, але, за даними соцопитувань, реальні шанси потрапити до парламенту мають лише п’ять із них: Ліберальна партія на чолі з премʼєр-міністром Марком Карні, опозиційна Консервативна партія, яку очолює Пʼєр Полієв, а також Нова демократична партія, Партія Зелених і сепаратистський Квебекський блок.

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Хоча ще на початку року консерватори лідирували у рейтингах, зараз основним фаворитом виборів вважають Ліберальну партію, яка має високі шанси отримати більшість місць у новому парламенті. Це дасть їй можливість самостійно сформувати уряд без коаліційних домовленостей.

Виборча кампанія проходила на тлі загострення торговельних відносин зі США та суперечливих заяв Дональда Трампа про можливу анексію Канади.

Остаточні результати голосування обіцяють оголосити вже в ніч з понеділка на вівторок.

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Читайте також: Якою буде зовнішня політика Канади після виборів на тлі погроз Трампа.

Нагадаємо:

  • 10 березня стало відомо, що колишній керівник Центрального банку Канади Марк Карні переміг на виборах лідера правлячої Ліберальної партії Канади і змінить Джастіна Трюдо на посаді прем’єр-міністра.
  • Правляча Ліберальна партія Канади запевнила, що в разі перемоги на виборах надалі надаватиме Україні всебічну підтримку.

Канадавибори
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