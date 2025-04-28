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В Канаде 28 апреля выбирают новый парламент и премьер-министра

Степан ГафткоПонедельник, 28 апреля 2025, 06:53
В Канаде 28 апреля выбирают новый парламент и премьер-министра
Торонто — крупнейший по населению город Канады, фото из Википедии

По итогам досрочных парламентских выборов в Канаде будет сформировано новое правительство и назначен новый премьер-министр, время работы избирательных участков будет различаться в зависимости от региона, но они будут открыты в течение 12 часов.

Источник: "Укринформ"

Детали: В Канаде на федеральном уровне зарегистрировано 16 партий, но, по данным соцопросов, реальные шансы попасть в парламент имеют только пять из них: Либеральная партия во главе с премьер-министром Марком Карни, оппозиционная Консервативная партия, которую возглавляет Пьер Полиев, а также Новая демократическая партия, Партия Зеленых и сепаратистский Квебекский блок.

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Хотя еще в начале года консерваторы лидировали в рейтингах, сейчас основным фаворитом выборов считают Либеральную партию, которая имеет высокие шансы получить большинство мест в новом парламенте. Это даст ей возможность самостоятельно сформировать правительство без коалиционных договоренностей.

Избирательная кампания проходила на фоне обострения торговых отношений с США и противоречивых заявлений Дональда Трампа о возможной аннексии Канады.

Окончательные результаты голосования обещают объявить уже в ночь с понедельника на вторник.

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Читайте также: Какой будет внешняя политика Канады после выборов на фоне угроз Трампа.

Напомним:

  • 10 марта стало известно, что бывший руководитель Центрального банка Канады Марк Карни победил на выборах лидера правящей Либеральной партии Канады и сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра.
  • Правящая Либеральная партия Канады заверила, что в случае победы на выборах в дальнейшем будет оказывать Украине всестороннюю поддержку.

Канадавиборы
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