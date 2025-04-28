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Прокурор назвав, де саме в Росії отаборився Янукович

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 квітня 2025, 10:33
Прокурор назвав, де саме в Росії отаборився Янукович
Віктор Янукович. фото ТАСС

Колишній президент України Віктор Янукович наразі перебуває в Московській області РФ.

Джерело: заступник начальника Департаменту у справах Майдану Офіса генпрокурора Денис Іванов у коментарі журналістам після оголошення вироку експрезиденту, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "За нашою інформацією, він знаходиться в Московській області: селище Барвіха Одинцовського району".

Деталі: За словами Іванова, інший підсудний – екззаступник начальника УДО України Костянтин Кобзарь наразі проживає у Москві.

Що передувало: Подільський районний суд м. Києва засудив колишнього президента України Віктора Януковича та ексзаступника начальника УДО України Костянтина Кобзаря до 15 і 10 років позбавлення волі відповідно.

Януковича визнано винним в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 КК України); Кобзаря - в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 КК України).

У січні 2019 року Януковича засуджено за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України) та призначено 13 років позбавлення волі.

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ЯнуковичсудОфіс генпрокурора
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