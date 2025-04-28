Прокурор назвал, где именно в России проживает Янукович

Бывший президент Украины Виктор Янукович в настоящее время находится в Московской области РФ.

Источник: заместитель начальника Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Денис Иванов в комментарии журналистам после оглашения приговора экс-президенту, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "По нашей информации, он находится в Московской области: поселок Барвиха Одинцовского района".

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Детали: По словам Иванова, другой подсудимый - экс-заместитель начальника УГО Украины Константин Кобзарь сейчас проживает в Москве.

Что предшествовало: Подольский районный суд г. Киева приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-заместителя начальника УГО Украины Константина Кобзаря к 15 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Янукович признан виновным в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательстве к дезертирству (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 УК Украины); Кобзарь - в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирстве (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины).

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В январе 2019 года Янукович осужден за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины) и ему присудили 13 лет лишения свободы.