Новий мерч до 25-річчя УП: футболки від митця Ай Вейвея і бренду GASANOVA

До свого 25-річчя "Українська правда" запускає лімітовану серію мерчу для учасників спільноти Клубу УП!

Спеціально для УП бренд GASANOVA створив футболку з ілюстрацією Дон Кіхота, автором якої є один із найвідоміших сучасних митців світу – Ай Вейвей.

Ай Вейвей – художник, архітектор, поет, активіст і дисидент з Китаю, відомий своїми роботами на тему свободи, прав людини, боротьби проти диктатури й цензури.

Виставки Ай Вейвея проходили у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Парижі, Копенгагені, Стокгольмі, Пекіні, Лондоні та інших містах, а його скульптури, інсталяції та фотографії продавалися за мільйони доларів (рекордно дорога скульптура пішла з молотка майже за 3,5 мільйонів фунтів стерлінгів).

Роботи Ай Вейвея зберігаються у колекціях провідних музеїв світу, серед яких – Центр Жоржа Помпіду в Парижі, LACMA, Музей Соломона Ґуґґенгайма, Музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку, галереї Tate у Великій Британії.

Знамениту скульптуру "Арка", яка з 2017 року подорожувала світом та у 2022 році експонувалась у Стокгольмі, Ай Вейвей присвятив війні в Україні.

А минулого року Ай Вейвей представив виставку, присвячену образу Дон Кіхота – вічного шукача правди, який став символом УП з моменту заснування.

Ми звернулися до художника та офіційно отримали дозвіл на використання однієї з його робіт у нашому ювілейному мерчі.

Дизайн футболки розробила Ельвіра Гасанова – засновниця бренду GASANOVA і лауреатка Премії "УП 100: Сила Жінок" у номінації "Креативні індустрії" 2025 року.

Ельвіра заснувала свій бренд ще у 2013 році в Донецьку, після російської окупації переїхала до Києва, а у 2018 році стала відомою на весь світ, коли модель Джіджі Хадід вбрала сяючий комбінезон від GASANOVA на вечірку під час New York Fashion Week.

Відтоді одяг бренду GASANOVA обирали десятки світових зірок. Зокрема, у 2024 році акторка Деметрія Маккінні обрала сукню від GASANOVA для церемонії премії "Еммі".

Клієнтами бренду були й світські левиці Кортні та Хлоя Кардаш’ян, моделі Періс Хілтон і Вінні Гарлоу, акторки Ріта Ора, Келлі Резерфорд і Тоні Гаррн, співачка Келлі Роуленд та інші зірки.

Також бренд GASANOVA працює над стилем багатьох відомих українців, серед яких президент Володимир Зеленський, Перша леді Олена Зеленська, співачка Джамала й тенісистка Еліна Світоліна.

Окрім успіхів у фешн-індустрії, GASANOVA продемонструвала сильну громадську позицію: у лютому 2022 року ательє бренду почало шити бронежилети, закривати збори та створювати благодійні дропи на допомогу ЗСУ.

Отримати новий мерч можна за річну підписку від 2500 гривень.

До речі, ілюстрацію Дон Кіхота для нашого попереднього мерчу створив український художник Сергій Майдуков. Такі різні, але такі рідні – Дон Кіхоти "Української правди".

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