Новый мерч к 25-летию УП: футболки от художника Ай Вэйвэя и бренда GASANOVA

К своему 25-летию "Украинская правда" запускает лимитированную серию мерча для участников сообщества Клуба УП!

Специально для УП бренд GASANOVA создал футболку с иллюстрацией Дон Кихота, автором которой является один из самых известных современных художников мира - Ай Вэйвэй.

Ай Вэйвэй - художник, архитектор, поэт, активист и диссидент из Китая, известный своими работами на тему свободы, прав человека, борьбы против диктатуры и цензуры.

Выставки Ай Вэйвэя проходили в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Париже, Копенгагене, Стокгольме, Пекине, Лондоне и других городах, а его скульптуры, инсталляции и фотографии продавались за миллионы долларов (рекордно дорогая скульптура ушла с молотка почти за 3,5 миллиона фунтов стерлингов).

Работы Ай Вэйвэя хранятся в коллекциях ведущих музеев мира, среди которых - Центр Жоржа Помпиду в Париже, LACMA, Музей Соломона Гуггенхайма, Музей современного искусства в Нью-Йорке, галереи Tate в Великобритании.

Знаменитую скульптуру "Арка", которая с 2017 года путешествовала по миру и в 2022 году экспонировалась в Стокгольме, Ай Вейвей посвятил войне в Украине.

А в прошлом году Ай Вейвей представил выставку, посвященную образу Дон Кихота - вечного искателя правды, который стал символом УП с момента основания.

Мы обратились к художнику и официально получили разрешение на использование одной из его работ в нашем юбилейном мерче.

Дизайн футболки разработала Эльвира Гасанова - основательница бренда GASANOVA и лауреат Премии "УП 100: Сила Женщин" в номинации "Креативные индустрии" 2025 года.

Эльвира основала свой бренд еще в 2013 году в Донецке, после российской оккупации переехала в Киев, а в 2018 году стала известной на весь мир, когда модель Джиджи Хадид надела сияющий комбинезон от GASANOVA на вечеринку во время New York Fashion Week.

С тех пор одежду бренда GASANOVA выбирали десятки мировых звезд. В частности, в 2024 году актриса Деметрия Маккинни выбрала платье от GASANOVA для церемонии премии "Эмми".

Клиентами бренда были и светские львицы Кортни и Хлоя Кардашьян, модели Пэрис Хилтон и Винни Харлоу, актрисы Рита Ора, Келли Резерфорд и Тони Гаррн, певица Келли Роуленд и другие звезды.

Также бренд GASANOVA работает над стилем многих известных украинцев, среди которых президент Владимир Зеленский, Первая леди Елена Зеленская, певица Джамала и теннисистка Элина Свитолина.

Кроме успехов в фэшн-индустрии, GASANOVA продемонстрировала сильную общественную позицию: в феврале 2022 года ателье бренда начало шить бронежилеты, закрывать сборы и создавать благотворительные дропы в помощь ВСУ.

Отримати новий мерч можна за річну підписку від 2500 гривень.

Кстати, иллюстрацию Дон Кихота для нашего предыдущего мерча создал украинский художник Сергей Майдуков. Такие разные, но такие родные - Дон Кихоты "Украинской правды".

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